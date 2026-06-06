「日プ新世界」から誕生“KO1KEYZ”目標は東京ドーム「新しい世界を見つけていきたい」
【モデルプレス＝2026/06/06】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルが6月6日、東京体育館にて開催された。デビューするグローバルボーイズグループ「KO1KEYZ」（コイキーズ）のメンバーとなる12人の練習生が決定。放送終了後に報道陣に向けてお披露目会見が行われた。
【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル
国民投票の結果、TOWA（濱田永遠）、RYUJI（杉山竜司）、YURA（安部結蘭）、ISSA（柳谷伊冴）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YOSHIKI（矢田佳暉）、K.DAIKI（加藤大樹）、SIYOUNG（パク・シヨン）、YUKI（後藤結）、KEITO（小野慶人）、RYOGA（飯塚亮賀）、KOSUKE（照井康祐）がデビューメンバーに選ばれた。
意気込みを聞かれるとTOWAは「メンバーに恥じないよう頑張る」と意気込み。RYUJIは「一番得意なことが歌を歌うことなので、自慢の歌声でKO1KEYZを世界に連れていきたい」、YURAは「体調管理に気をつけながら、挑戦できることを恐れずにこれからも新しい世界を見つけていきたい」と話していた。
ISSAは「世界にはいろんな素晴らしいアーティストがいらっしゃいますけど、唯一無二のグループになって沢山の人の心を動かしたい」と口に。SHINHAENGは「成長して東京ドームに行きたい。東京ドームで会いましょう」と夢を掲げ、YOSHIKIは「ファンの方から愛をいただいたので、これからは僕が沢山の愛を伝えて幸せにしたい」と笑顔を見せた。
DAIKIは「弱点をなくしていけるよう全てのものに挑戦したい」と語り、YUKIは「限界なく成長したい」とコメント。KEITOは「今後世界で活躍できるように成長したい」、RYOGAは「アイドルになると決めた覚悟を証明するように頑張りたい」、KOSUKEは「沢山の方が自分たちを知ってもらえるよう頑張りたい」とそれぞれ決意を伝えていた。
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。
なお、投票は12人を選ぶ12pick投票から始まり、2人を選ぶ2pick投票になってからは順位が変動。第3回投票期間（5月14日〜5月22日）のオンライン投票に加え、コンセプトバトルでの現場投票および加算されたベネフィットを合算した票数で決定した20位までの練習生と、SEKAIプロデューサーから圧倒的な支持を受けた「グローバルランカー」として21位のユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）と23位の小清水蓮（KO.REN）が残留。計22人がファイナルに進出した。（modelpress編集部）
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◆「日プ新世界」デビューグループお披露目
国民投票の結果、TOWA（濱田永遠）、RYUJI（杉山竜司）、YURA（安部結蘭）、ISSA（柳谷伊冴）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YOSHIKI（矢田佳暉）、K.DAIKI（加藤大樹）、SIYOUNG（パク・シヨン）、YUKI（後藤結）、KEITO（小野慶人）、RYOGA（飯塚亮賀）、KOSUKE（照井康祐）がデビューメンバーに選ばれた。
意気込みを聞かれるとTOWAは「メンバーに恥じないよう頑張る」と意気込み。RYUJIは「一番得意なことが歌を歌うことなので、自慢の歌声でKO1KEYZを世界に連れていきたい」、YURAは「体調管理に気をつけながら、挑戦できることを恐れずにこれからも新しい世界を見つけていきたい」と話していた。
ISSAは「世界にはいろんな素晴らしいアーティストがいらっしゃいますけど、唯一無二のグループになって沢山の人の心を動かしたい」と口に。SHINHAENGは「成長して東京ドームに行きたい。東京ドームで会いましょう」と夢を掲げ、YOSHIKIは「ファンの方から愛をいただいたので、これからは僕が沢山の愛を伝えて幸せにしたい」と笑顔を見せた。
DAIKIは「弱点をなくしていけるよう全てのものに挑戦したい」と語り、YUKIは「限界なく成長したい」とコメント。KEITOは「今後世界で活躍できるように成長したい」、RYOGAは「アイドルになると決めた覚悟を証明するように頑張りたい」、KOSUKEは「沢山の方が自分たちを知ってもらえるよう頑張りたい」とそれぞれ決意を伝えていた。
◆「日プ新世界」ファイナルは二部構成で放送
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。
なお、投票は12人を選ぶ12pick投票から始まり、2人を選ぶ2pick投票になってからは順位が変動。第3回投票期間（5月14日〜5月22日）のオンライン投票に加え、コンセプトバトルでの現場投票および加算されたベネフィットを合算した票数で決定した20位までの練習生と、SEKAIプロデューサーから圧倒的な支持を受けた「グローバルランカー」として21位のユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）と23位の小清水蓮（KO.REN）が残留。計22人がファイナルに進出した。（modelpress編集部）
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