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YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が「【28卒】「まだまだ早いと思っていた28卒が実はピンチ⁉︎」就活のプロが失敗しないために6月の動きを語る！！｜早期・面接・Webテスト」を公開した。就活のプロ・トイアンナ氏が、28卒向けに夏インターンの種類や6月にやるべき具体的な対策について解説している。



動画では、まず夏インターンには「1day」「選考優遇型」「ガチ本選考」の3種類があると説明。サマーインターンに行きたいなら6月から動いていないと「やばい」と警鐘を鳴らし、優先度順に対策を語った。



最優先すべき1位は「Webテスト対策」であり、特にMARCH以上の学生ほど軽視して落ちやすいと指摘。続く2位の「ES（エントリーシート）作成」では、人生で初めて書くビジネス文書であるため、第三者の添削を一度も受けていないものは読めたものではないと断言し、事前の添削の重要性を説いた。



また、3位の「自己分析」については、最初から深くやりすぎると「私とは何者か」という哲学の領域に入ってしまうとし、手軽な「ビッグファイブ」の無料診断を活用して自分の特性を把握することを推奨した。さらに、6月のNG行動として「受ける企業を絞る」「オファー型サイトに登録しない」「会社の悪口をSNSに出す」の3点を提示。特にSNSでの悪口は鍵アカウントや隠語を使っても採用担当者にバレているとし、くだらないことで内定を失わないよう強く注意を促した。



早期から準備を進めるための具体的なステップや陥りやすい罠が網羅されており、就職活動を本格的にスタートさせる学生にとって実践的な知恵が詰まった内容となっている。