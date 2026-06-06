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「産後ってなどんだけしんどいか分からんやろ」助産師が語る妻を追い詰める夫の論破と現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが、自身のYouTubeチャンネルで「めっちゃ多い！産後の夫婦問題に思うこと！」と題した動画を公開した。動画では、Web相談で急増しているという「産後クライシス」をテーマに、男女の思考の違いから生じる夫婦のすれ違いについて、具体的な相談事例を交えながら問題提起とアドバイスを行っている。



動画冒頭、HISAKOさんは最近のWeb相談で「夫婦問題」に関する話題が急増していると語る。特に印象的だったケースとして、産後6ヶ月の妻が心を閉ざしてしまったという夫からの相談を紹介した。夫は家事や育児に協力的で、仕事をセーブしてまで家族に尽くしているにもかかわらず、妻からは拒絶されてしまうという。このすれ違いの背景について、HISAKOさんは男女のコミュニケーションの目的の違いにあると指摘する。女性がとりとめもない話をしてストレスを発散し、共感を求めているのに対し、男性は問題点を見つけ「僕なりの解決策を打ち出して」提示しようとすると解説。妻の悩みに対して夫が理詰めで「論破されてしまう」状況が、妻をさらに孤独にさせていると分析した。



一方で、HISAKOさんは夫側の視点にも寄り添う。夫が重圧の中で家族を守るために必死に働いていることは「妻は見えない」とし、夫には悪気がないことを強調した。その上で、HISAKOさんは夫に対し、論理的な解決策ではなく、妻への愛情があるからこそ頑張っているという想いを直接言葉で伝えるよう提案した。実際に夫が妻の目を見て「あなたと結婚できてよかった」「産んでくれてありがとう」と伝えると、妻の態度に変化の兆しが見えたという。



最後にHISAKOさんは、「産後ってなパパ、どんだけしんどいか分からんやろ」と、産後の女性が抱える身体的・精神的な壮絶さを代弁。男性がそれを完全に理解するのは難しいかもしれないが、想像力を働かせて「思いやりをもって関わる」ことの重要性を説く。互いに歩み寄ることが「明るい穏やかな、あったかい家族」を築く鍵であると語り、夫婦間の思いやりと理解の大切さを強く呼びかけた。