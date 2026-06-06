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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「サッカー選手にインタビュー」と題した動画を公開した。街頭インタビューに偶然応じたのは、現在マレーシアのリーグでプレーするプロサッカー選手・平野佑一。「楽しめばいける」と、自身のキャリアやプロになるための秘訣を気さくに語っている。



動画は、街を行き交う30代男性に声をかける場面からスタート。「サッカーをしてます」と話す男性に対し、インタビュアーが深掘りすると、マレーシアのリーグでプレーし、オフシーズンのために帰国している現役のプロサッカー選手であることが判明する。男性は、水戸ホーリーホックや浦和レッズ、セレッソ大阪などに所属していた平野佑一だった。気になるお給料については、苦笑いを浮かべながら「内緒にさせてください」とかわしている。



続いて、マレーシアのサッカー環境について話題が及ぶと、平野は「グラウンドの状態も良くなくて、身体的優位性が出るリーグ」と、日本との違いを率直に明かした。自身の競技人生を振り返り、小学生の頃は実力があり「王様」だったが、中学で挫折を経験し、その後は順風満帆にプロへ進んだというエピソードも披露。さらに、プロになれる人となれない人の違いについては、「こういう言い方したら嫌われるかもしれないですけど」と前置きしつつ、「僕は好きにサッカーをやってて、たまたまなれたと思っている」と謙遜。「楽しめばいけるのかな」と独自の価値観を提示した。



今後の夢について問われると、本来は日本で成功してヨーロッパでプレーしたかったと本音を吐露。しかし、30歳という年齢はサッカー界では「若くはない」と現実を受け止め、海外でプレーするという目標を果たすためにマレーシアへ拠点を移したと説明した。サッカー選手のあとの夢は「まだ見つかっていない」としながらも、プロを目指す人たちへ向けて「シンプルにサッカーを楽しんで、友達をいっぱい作る。その先に夢が叶えられたら」と温かい言葉で締めくくった。偶然の出会いから、現役プロ選手の飾らない素顔とリアルな人生観が窺える内容となっている。