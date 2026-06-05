カシオ【集音機能付きイヤホン】煩わしさを克服！ベテラン社員が挑む：ガイアの夜明け

世の中になかった集音器開発への挑戦

6月5日（金）に放送した「 ガイアの夜明け 」（毎週金曜夜10時）のテーマは、「カシオ 新 市場 を創る！」。日本に電卓を広め、デジタル カメラ や電子楽器、 腕時計 の「G-SHOCK」など、数々の ヒット商品 を生み出してきた「カシオ計算機」。しかし今、カシオの売り上げはピーク時と比べると半分以下にまで落ち込んでいる。そんな状況に危機感を持って立ち上がったのが、多様な経歴を持つ50代後半以降のベテラン社員たち。デジカメや電子辞書など、開発に携わった事業からの撤退や縮小が相次ぎ、じくじたる思いを胸に秘めている。彼らが新たに取り組むのは、かつてない「集音機能付きイヤホン」の開発。軽度から中程度の「聞こえにくさ」を感じる人たちをターゲットにした製品だ。番組は、 世界初 の商品を生み出し続けてきた技術と志を継承し、新 市場 の開拓に打って出る中高年社員たちの思い、その闘いの日々を追った。





創業80年の電気機器メーカー「カシオ計算機」（東京・渋谷区）。

開発拠点の「カシオ計算機 羽村技術センター」（東京・羽村市）では、14年前のアイデアで、3年前にGOサインが出た「極秘プロジェクト」が進んでいた。

反転攻勢を狙ってメンバーたちが開発していたのは、集音器「earU（イアユー）」。

机の上には、おびただしい数の試作品が並ぶ。





課題を克服し、新市場を創造できるか

1月下旬、試作品の実力を試す日がやって来た。10年以上高音難聴に悩まされ、普段から補聴器を使っている女性にモニターとして協力してもらうが、そこで大きな課題が浮上。さらにカシオに、思わぬライバルが現れる――。



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