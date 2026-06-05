Mrs. GREEN APPLE、史上初の快挙 大森元貴「励みというか、パワーになります」
ビルボードジャパンの2026年上半期チャートが5日に発表され、Mrs. GREEN APPLEがアーティスト・チャートで1位を獲得。3年連続で首位に輝くという快挙を成し遂げました。
アーティスト・チャート【Billboard JAPAN Artist 100】は、総合ソングと総合アルバムを合算したもので、Mrs. GREEN APPLEは3年連続で“Artist 100”を制するという上半期チャート史上初の快挙を達成しました。続いて、2位となったのはメジャーデビューから1年あまりのHANA。3位には上半期Hot 100に計14曲がランクインしたback number、4位に『IRIS OUT』がロングヒットを続けている米津玄師さん、5位に2025年から今年にかけて快進撃をみせたM!LKが入りました。
■Mrs. GREEN APPLE・大森元貴さんのコメント全文
3年連続の受賞ということで、非常に光栄ですし、ちょうど今僕らは下半期リリース予定のアルバムを作ってる最中ですので、とにかくそのアルバムをいいものにしたいなと思う、励みというか、パワーになります。ありがとうございます。