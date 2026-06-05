ビルボードジャパンの2026年上半期チャートが5日に発表され、Mrs. GREEN APPLEがアーティスト・チャートで1位を獲得。3年連続で首位に輝くという快挙を成し遂げました。

アーティスト・チャート【Billboard JAPAN Artist 100】は、総合ソングと総合アルバムを合算したもので、Mrs. GREEN APPLEは3年連続で“Artist 100”を制するという上半期チャート史上初の快挙を達成しました。

3年連続の受賞ということで、非常に光栄ですし、ちょうど今僕らは下半期リリース予定のアルバムを作ってる最中ですので、とにかくそのアルバムをいいものにしたいなと思う、励みというか、パワーになります。ありがとうございます。