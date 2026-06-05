ASIAN KUNG-FU GENERATION、シチズン時計CMソング「Times」のREC風景映像公開
ASIAN KUNG-FU GENERATIONの新曲「Times」が、シチズン時計“LIGHT in BLACK”のCMソングに起用されている。同新曲「Times」のレコーディング風景を収めた映像がオフィシャルYouTubeチャンネルに公開された。
光発電“エコ・ドライブ”誕生50周年を記念したブランド横断コレクションとして、“光と時”がテーマの“LIGHT in BLACK”は、シチズン時計から6月4日に数量限定で発売がスタートした腕時計。新曲「Times」は“LIGHT in BLACK”のCMソングのために書き下ろされた楽曲だ。
すでに“LIGHT in BLACK”のCMでも「Times」を聴くことができるが、本日6月5日から同新曲のショートバージョンをレコーディング風景とともに堪能できる映像が公開となった。映像には、真摯に楽曲と向き合うスタジオレコーディングの様子や、バンドの自然体な姿が垣間見えるなどリラックスシーンも収められている。
■＜30th Anniversary Tour in Mexico City＞
6月28日(日) メキシコ・Mexico City- Pepsi Center
※チケット詳細：https://www.ticketmaster.com.mx/
■＜30th Anniversary Tour in Peru＞
7月1日(水) ペルー・Amphitheater Exposition Park
※チケット詳細：https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-asian-kungfu-generation-74296
■＜30th Anniversary Tour in Santiago City＞
7月3日(金) チリ・Chile - Teatro Caupolicán
※チケット詳細：http://t.co/o6yHivejX3
■＜30th Anniversary Tour in Brazil City＞
7月5日(日) 「Anime Friends」 - Brazil sao paulo
※詳細：https://animefriends.com.br/
■＜FUJI ROCK FESTIVAL ’26＞
2026年7月24日(金)・25日(土)・26日(日)
会場：新潟県湯沢町苗場スキー場
※ASIAN KUNG-FU GENERATIONの出演は7/24(金)となります
詳細：https://fujirockfestival.com/
■ライブハウスツアー＜ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2026 “Midage Fanclub”＞
10月17日(土) 宮城・SENDAI GIGS
10月18日(日) 宮城・SENDAI GIGS
10月23日(金) 東京・Zepp DiverCity (TOKYO)
10月24日(土) 東京・Zepp DiverCity (TOKYO)
10月29日(木) 大阪・Zepp Osaka Bayside
10月30日(金) 大阪・Zepp Osaka Bayside
11月02日(月) 福岡・Zepp Fukuoka
11月03日(火/祝) 福岡・Zepp Fukuoka
11月06日(金) 愛知・Zepp Nagoya
11月07日(土) 愛知・Zepp Nagoya
11月20日(金) 北海道・Zepp Sapporo
11月21日(土) 北海道・Zepp Sapporo
土日祝：open17:00 / start18:00
平日：open18:00 / start19:00
▼チケット (税込)
1F スタンディング 7,700円
2F指定 9,900円
車椅子席 9,900円
※3歳以上チケット必要 / お子様連れのお客様はイヤーマフをご持参ください
※U-23キャッシュバック / ウエルフェアサービスあり(当日会場で2,000円キャッシュバック)
詳細：https://www.akglive.com/30th/tour2026
■後藤正文50歳バースデーパーティー
12月02日(水) 東京・両国国技館
※詳細は後日発表
■ホールツアー
▼2027年
01月09日(土) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
01月11日(月/祝) 静岡・静岡市清水文化会館 マリナート 大ホール
01月15日(金) 東京・府中の森芸術劇場 どりーむホール
01月17日(日) 郡馬・高崎芸術劇場 大劇場
01月23日(土) 岩手・大船渡市民文化会館 リアスホール
01月24日(日) 宮城・仙台サンプラザホール
01月30日(土) 愛媛・松山市民会館 大ホール
01月31日(日) 香川・サンポートホール高松 大ホール
02月06日(土) 広島・広島文化学園HBGホール
02月07日(日) 岡山・倉敷市民会館
02月11日(木/祝) 新潟・新潟テルサ
02月13日(土) 山形・シェルターなんようホール(南陽市文化会館) 大ホール
02月19日(金) 北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)
02月20日(土) 北海道・旭川市民文化会館
02月26日(金) 福岡・福岡サンパレスホール ホテル&ホール
02月27日(土) 熊本・熊本城ホール メインホール
03月06日(土) 京都・ロームシアター京都 メインホール
03月07日(日) 石川・白山市松任文化会館 ピーノ
03月12日(金) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
03月13日(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
03月20日(土) 沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと
※詳細は後日発表
■アリーナツアー
▼2027年
04月04日(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE
04月17日(土) 神奈川・ぴあアリーナMM
04月18日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM
※詳細は後日発表
関連リンク
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