『ポケモン』メタモン役は三石琴乃！第140話あらすじ＆場面カット公開
テレビアニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）に登場するメタモン役は三石琴乃が担当したことが発表された。あわせて、来週6月12日放送の第140話「パンパンパン！ミニぐるみん！！」あらすじ＆場面カットが公開された。
【画像】こんな表情見たことない！顔激変したリコちゃん 公開された場面カット
第140話は、ぐるみんのライブ配信に「へんしん」したメタモンが乱入！？黒歴史だと落ち込むドット。だが、ファンの間では小さいぐるみん、通称「ミニぐるみん」として大バズり！
ドットはステージ出演の依頼を受けていたパンフェスに、メタモンと共に出ることにする。しかし、本番直前、メタモンが行方不明に…！？
新章『ワンダーボヤージュ』は、やりたいことを見失っていたリコたちが自分の進むべき道を再発見する姿や、ライジングボルテッカーズの次なる旅立ちを描く物語。
■第140話あらすじ
ぐるみんのライブ配信に「へんしん」したメタモンが乱入！？黒歴史だと落ち込むドット。だが、ファンの間では小さいぐるみん、通称「ミニぐるみん」として大バズり！ドットはステージ出演の依頼を受けていたパンフェスに、メタモンと共に出ることにする。しかし、本番直前、メタモンが行方不明に―！？
【画像】こんな表情見たことない！顔激変したリコちゃん 公開された場面カット
第140話は、ぐるみんのライブ配信に「へんしん」したメタモンが乱入！？黒歴史だと落ち込むドット。だが、ファンの間では小さいぐるみん、通称「ミニぐるみん」として大バズり！
新章『ワンダーボヤージュ』は、やりたいことを見失っていたリコたちが自分の進むべき道を再発見する姿や、ライジングボルテッカーズの次なる旅立ちを描く物語。
■第140話あらすじ
ぐるみんのライブ配信に「へんしん」したメタモンが乱入！？黒歴史だと落ち込むドット。だが、ファンの間では小さいぐるみん、通称「ミニぐるみん」として大バズり！ドットはステージ出演の依頼を受けていたパンフェスに、メタモンと共に出ることにする。しかし、本番直前、メタモンが行方不明に―！？
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