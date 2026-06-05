Nothing’s Carved In Stone、ツーマンツアーのゲスト最終発表にcinema staffとフレデリック
Nothing’s Carved In Stoneが今秋、自身主催ツーマンツアー＜Hand In Hand Tour 2026＞を横名阪にて開催することは既報のとおり。そのゲストバンドが最終発表となった。
10月2日の愛知・名古屋DIAMOND HALLにcinema staff、10月30日の大阪・GORILLA HALL OSAKAに初対バンとなるフレデリックが決定した。ツアー初日9月30日の神奈川・KT Zepp Yokohamaには[Alexandros]が出演することが既に発表されており、これにて全ゲストバンドが出揃ったかたちだ。
チケットオフィシャル2次先行受付は本日6月5日18時より。
■ツーマンツアー＜Nothing’s Carved In Stone “Hand In Hand Tour 2026”＞
09月30日(水) 神奈川・KT Zepp Yokohama
w/ [Alexandros]
10月02日(金) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
w/ cinema staff
10月30日(金) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
w/ フレデリック
open18:00 / start19:00 ※全公演
▼チケット
スタンディング 6,300円+1D
スタンディング(学割) 4,000円+1D
【オフィシャル先行受付】
受付期間：6月5日(金)18:00〜6月14日(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/ncis-hp/
関連リンク
◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルサイト
◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルX
◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルInstagram
◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャル通販サイト
◆Nothing’s Carved In Stone メンバーシップサイト『RULE’s』