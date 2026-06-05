SiMが、7月4日22時よりTOKYO MXほか各局にて放送開始のTVアニメ『BLACK TORCH』のオープニングテーマに新曲「FREEZE ME UP」を書き下ろした。

テーマ曲情報解禁と同時にアニメの新プロモーションビデオも公開された。新プロモーションビデオでは各キャラクターの姿に加え、オープニングテーマであるSiM「FREEZE ME UP」の音源の一部も初公開。迫力のバトルシーンと魅力的なテーマ曲をひと足先にチェックして、7月の放送開始を楽しみにしていてほしい。

「FREEZE ME UP」も収録される、3年ぶり待望のオリジナルアルバム『HOOMAN AFTER ALL』は9月2日にリリース。

「FiVE TiMES DEAD (by my wallet)」「BLiNDEYES feat. Yukina from 花冷え。」、そして「FREEZE ME UP」と立て続けに新曲が解禁され、ますますアルバムへの期待が高まるSiM。9月からは＜HOOMAN AFTER ALL WORLD TOUR＞の開催も決定している。

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■MAH（SiM）コメント

マンガは宇宙。読者の数だけ銀河がある。僕の脳内に広がったBLACK TORCH銀河を、音と言葉で精一杯表現すると、こうなります。という曲です。アニメスタートおめでとうございます！

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TVアニメ『BLACK TORCH』 [放送情報]

2026年7月4日（土）よりTOKYO MXほか各局にて放送開始

各配信プラットフォームにて地上波同時配信

TOKYO MX：7月4日（土）から 毎週土曜 22:00-22:30

サンテレビ：7月4日（土）から 毎週土曜 22:30-23:00

テレビ愛知：7月4日（土）から 毎週土曜 25:55-26:25

RKB 毎日放送：7月4日（土）から 毎週土曜 26:30-27:00

北海道テレビ放送：7月4日（土）から 毎週土曜 26:35-27:05

BS11：7月4日（土）から 毎週土曜 22:30-23:00

※放送・配信時間は変更になる場合がございます。



[INTRODUCTION＞

忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。



一見ただの黒猫に見えた羅睺だったが…。

その正体は、かつて「黒き凶星」と呼ばれた伝説の物ノ怪だった！？



そんな羅睺の強大な力を利用しようと忍び寄る物ノ怪の影……。

そして、物ノ怪の監視と排除を行う国の秘密組織「公儀隠密局」の介入。



羅睺の力を巡った様々な思惑が渦巻く中で弐郎と羅睺が示す「覚悟」とは──！？



物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕──！！！



[CAST]

我妻弐郎：鈴木崚汰

羅睺：上田燿司

鬼子母神一華：千本木彩花

桐原零司：榎木淳弥

司場涼介：諏訪部順一

宇佐美花：上田麗奈

天鬼：森川智之

咬牙：岡本信彦

我妻寿正：辻 親八

久澄陶子：甲斐田裕子

時枝蛮十郎：大塚芳忠



[STAFF]

原作：タカキツヨシ（集英社刊）

監督：馬引 圭

キャラクターデザイン：鈴木 豪

シリーズ構成・脚本：市川十億衛門

サブキャラクターデザイン：中村ユミ、鈴木政彦、木下真梨子

デザインワークス：菊池隼也

美術監督：高橋佐知、今泉聖子

色彩設計：のぼりはるこ

CG ディレクター：内藤博高

撮影監督：山本 聖

編集：吉武将人

音響監督：高寺たけし

音響効果：山谷尚人

音楽：やまだ豊

アニメーション制作：100studio



[オープニングテーマ]

SiM 「FREEZE ME UP」



[エンディングテーマ]

I Don’t Like Mondays. 「Groooovy」



[公式サイト・公式 SNS]

【国内向け】

公式サイト：https://blacktorch-anime.com/

公式 X（旧: Twitter）：@BlackTorchAnime（https://x.com/blacktorchanime）

公式 Instagram：https://www.instagram.com/blacktorchanime/

▼推奨ハッシュタグ：#BLACKTORCH



【海外向け】

公式サイト：https://blacktorch-anime.com/en/

公式 X（旧: Twitter）：@BlackTorch_EN（https://x.com/blacktorch_en）

公式 Instagram：https://www.instagram.com/blacktorch_en/



[原作情報]

原作コミックス 1〜5巻好評発売中

▼原作コミックス試し読み

https://www.s-manga.net/items/contents.html?jdcn=08881097881097315501

▼コミックス情報

https://www.s-manga.net/search/search.html?seriesid=51057



©タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH 製作委員会 [放送情報]2026年7月4日（土）よりTOKYO MXほか各局にて放送開始各配信プラットフォームにて地上波同時配信TOKYO MX：7月4日（土）から 毎週土曜 22:00-22:30サンテレビ：7月4日（土）から 毎週土曜 22:30-23:00テレビ愛知：7月4日（土）から 毎週土曜 25:55-26:25RKB 毎日放送：7月4日（土）から 毎週土曜 26:30-27:00北海道テレビ放送：7月4日（土）から 毎週土曜 26:35-27:05BS11：7月4日（土）から 毎週土曜 22:30-23:00※放送・配信時間は変更になる場合がございます。[INTRODUCTION＞忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。一見ただの黒猫に見えた羅睺だったが…。その正体は、かつて「黒き凶星」と呼ばれた伝説の物ノ怪だった！？そんな羅睺の強大な力を利用しようと忍び寄る物ノ怪の影……。そして、物ノ怪の監視と排除を行う国の秘密組織「公儀隠密局」の介入。羅睺の力を巡った様々な思惑が渦巻く中で弐郎と羅睺が示す「覚悟」とは──！？物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕──！！！[CAST]我妻弐郎：鈴木崚汰羅睺：上田燿司鬼子母神一華：千本木彩花桐原零司：榎木淳弥司場涼介：諏訪部順一宇佐美花：上田麗奈天鬼：森川智之咬牙：岡本信彦我妻寿正：辻 親八久澄陶子：甲斐田裕子時枝蛮十郎：大塚芳忠[STAFF]原作：タカキツヨシ（集英社刊）監督：馬引 圭キャラクターデザイン：鈴木 豪シリーズ構成・脚本：市川十億衛門サブキャラクターデザイン：中村ユミ、鈴木政彦、木下真梨子デザインワークス：菊池隼也美術監督：高橋佐知、今泉聖子色彩設計：のぼりはるこCG ディレクター：内藤博高撮影監督：山本 聖編集：吉武将人音響監督：高寺たけし音響効果：山谷尚人音楽：やまだ豊アニメーション制作：100studio[オープニングテーマ]SiM 「FREEZE ME UP」[エンディングテーマ]I Don’t Like Mondays. 「Groooovy」[公式サイト・公式 SNS]【国内向け】公式サイト：https://blacktorch-anime.com/公式 X（旧: Twitter）：@BlackTorchAnime（https://x.com/blacktorchanime）公式 Instagram：https://www.instagram.com/blacktorchanime/▼推奨ハッシュタグ：#BLACKTORCH【海外向け】公式サイト：https://blacktorch-anime.com/en/公式 X（旧: Twitter）：@BlackTorch_EN（https://x.com/blacktorch_en）公式 Instagram：https://www.instagram.com/blacktorch_en/[原作情報]原作コミックス 1〜5巻好評発売中▼原作コミックス試し読みhttps://www.s-manga.net/items/contents.html?jdcn=08881097881097315501▼コミックス情報https://www.s-manga.net/search/search.html?seriesid=51057©タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH 製作委員会

7th Full Album『HOOMAN AFTER ALL』 2026年9月2日（水）リリース

Pre-add/Pre-saveはこちらから：https://sim.lnk.to/HOOMANAFTERALL 収録曲

1.FiVE TiMES DEAD (by my wallet)

2.BLiNDEYES feat. Yukina from 花冷え。

3.DALALA

4.HOLD MY BEER

5.Karen’s Son

6.The Sniffing Cats Ska feat. HEY-SMITH

7.HOOMAN AFTER ALL

8.GHOST iN TOKYO

9.ZiON feat. Masato from coldrain

10.BLACK SUBMARiNE

11.FREEZE ME UP

12.Sailing On

＜THE EXPERiMENT TOUR 2026＞

4月20日(月) 静岡・浜松窓枠 19:00/19:30

4月22日(水) 兵庫・神戸太陽と虎 19:00/19:30

4月27日(月) 愛媛・松山W STUDIO RED 19:00/19:30

4月29日(水・祝) 鹿児島・鹿児島CAPARVO HALL 19:00/19:30

4月30日(木) 佐賀・佐賀GEILS 19:00/19:30

5月7日(木) 埼玉・HEAVEN’S ROCK熊谷VJ-1 19:00/19:30

5月11日(月) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA 19:00/19:30

6月12日(金) 滋賀・滋賀U☆STONE 19:00/19:30

6月16日(火) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM 19:00/19:30

6月18日(木) 広島・広島クラブクアトロ 19:00/19:30

6月22日(月) 香川・高松festhalle 19:00/19:30

6月23日(火) 京都・KYOTO MUSE 19:00/19:30

6月25日(木) 石川・金沢EIGHT HALL 19:00/19:30

7月1日(水) 岐阜・岐阜club-G 19:00/19:30

7月3日(金) 福井・福井SNOT 19:00/19:30

7月8日(水) 北海道・札幌ペニーレーン24 19:00/19:30

7月10日(金) 北海道・苫小牧ELL CUBE 19:00/19:30

7月12日(日) 青森・八戸For me 19:00/19:30

7月14日(火) 秋田・秋田CLUB SWINDLE 19:00/19:30

7月15日(水) 岩手・盛岡club Change WAVE 19:00/19:30

7月17日(金) 福島・郡山Hipshot Japan 19:00/19:30

7月28日(火) 富山・富山SOUL POWER 19:00/19:30

7月30日(木) 長野・長野CLUB JUNK BOX 19:00/19:30

8月3日(月) 東京・Spotify O-EAST 18:30/19:30

チケット一般発売中

SiM主催イベント＜WiLDCARD VOL.3＞

8月4日(火) 東京・Spotify O-EAST

出演：SiM 他

https://sxixm.com/news/detail/1530