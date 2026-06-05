タレントのタモリ（80）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。食生活について語った。

この日はタモリがパーソナリティーを務めていた「タモリのオールナイトニッポン」で大学生時代にはがき選びをしていたという、作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏とトークを展開した。

秋元氏は「やっぱりタモリさんは、『（森田一義アワー ）笑っていいとも！』とか始まると、生活は激変するんですか。健康的な生活になるんですか」とフジテレビの昼のバラエティー番組を担当するようになった後の生活リズムについて質問。タモリは「ならないよ。ならない、ならない」とすぐさま否定した。

秋元氏はさらに「でもあれは本当なんですか。1日1食しか召し上がらないって」とも尋ね、タモリは「1食半ぐらいだね」と明言した。

「あとビール飲んだりとか」とも明かされ、「ビール、ビール」と回答。「1食半ぐらいで、あと1週間に1回ぐらいは1食の時もありますけどね」と再度説明した。

またウイスキーも好きだったが最近はあまり飲まなくなったと言われ「ハイボールぐらいだね。飲んでいたけれどね」と語った。