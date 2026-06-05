SABOTEMPLE、徳島の野外フェス＜EXCITING SUMMER in WAJIKI 2026＞」へ出演決定
SABOTEMPLEが8月13日、徳島ワジキ工場の芝生広場で開催される入場無料の野外ライブ＜EXCITING SUMMER in WAJIKI 2026＞にオープニングアクトとして出演することが決定した。
THE BAWDIES、水曜日のカンパネラ、ブランデー戦記といった豪華アーティストとともに、地元・徳島の地にて全力で音楽を鳴らす。SABOTEMPLEにとっては初めての夏フェスの舞台となる。
■＜EXCITING SUMMER in WAJIKI 2026＞
8月13日(木) 大塚製薬 徳島ワジキ工場 野外ステージ
open11:00 / start12:00
徳島県那賀郡那賀町
入場無料
出演：THE BAWDIES / 水曜日のカンパネラ / ブランデー戦記
O.A.：SABOTEMPLE
MC：犬飼貴丈 / 芦沢ムネト
公式サイト：https://es-wajiki.com/
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