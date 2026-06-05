SABOTEMPLEが8月13日、徳島ワジキ工場の芝生広場で開催される入場無料の野外ライブ＜EXCITING SUMMER in WAJIKI 2026＞にオープニングアクトとして出演することが決定した。

THE BAWDIES、水曜日のカンパネラ、ブランデー戦記といった豪華アーティストとともに、地元・徳島の地にて全力で音楽を鳴らす。SABOTEMPLEにとっては初めての夏フェスの舞台となる。

■＜EXCITING SUMMER in WAJIKI 2026＞

8月13日(木) 大塚製薬 徳島ワジキ工場 野外ステージ

open11:00 / start12:00

徳島県那賀郡那賀町

入場無料

出演：THE BAWDIES / 水曜日のカンパネラ / ブランデー戦記

O.A.：SABOTEMPLE

MC：犬飼貴丈 / 芦沢ムネト

公式サイト：https://es-wajiki.com/