不祥事で活動を一時自粛していた双子のお笑いコンビ・ダイタクが、バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に登場。不祥事を起こした兄・吉本大は、改めて謝罪した直後に弟・拓と険悪なムードになり、突然本気で殴りかかり……!?

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ダイタクは、一卵性双生児の兄弟で結成されたお笑いコンビ。漫才頂上決戦『M-1グランプリ2024』で史上唯一の双子ファイナリストとなり、多くの人に活躍を期待されたが、2025年に大が不祥事を起こしたため、コンビの活動を一時自粛していた。

そんなダイタクのロケは、厄除けで有名な千葉県君津市の鹿野山神野寺からスタート。ダイタクにとって、2025年は実は本厄だったのだそう。祈祷を受けて身も心も浄化された大は、「この度は色々と申し訳ございませんでした」と、カメラに向かって改めて謝罪した。

不祥事のため、2025年に撮影した『相席食堂』のロケVTRを“お蔵入り”させたダイタク。原因を作った大は、再びカメラに深々と頭を下げ、「それなのにもう1回チャンスをいただいた。全力でやらせてもらいます！」と気合十分だ。撮り直したオープニング映像では、「もう41歳になってしまいました。お前は？」「一緒だよ！」と、弟の拓と“双子ギャグ”を披露した。

明るく楽しいオープニング映像が撮れたが、拓の「つまんねー。ただ明るくやっただけじゃねえかよ」というダメ出しで、ダイタクは険悪な雰囲気に。2人は、「お前が悪い」と押し合いのケンカをしだした。

やがて大は、拓に強烈な左フックをさく裂！ ギリギリのところで当たらなかった拓は、「俺じゃなきゃ避けれてねーぞ！」「誰がガチで左フック打ってんだ！」と即ツッコみ、最後は大と一緒にカメラへ微笑み、スタジオにいるMC・千鳥を笑わせた。

ダイタクの“禊相席ロケ”は、とにかくハチャメチャ。大がタックルして拓を畑に突き落としたり、不祥事ネタで早くも笑いを取ろうとしたり……。そのため千鳥は、「アカンわコイツら！」「お前らちゃんとしなさい！」とツッコミが止まらなかった。

なお、ダイタクの禊相席ロケVTRは、『相席食堂』6月2日放送回で公開された。

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