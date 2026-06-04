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人気グルメYouTuber「山崎NANA」が「【食べ放題】ジョナサンのモーニングビュッフェがコスパ最高で美味しすぎた！【朝食】【爆食】」と題した動画を公開した。動画では、全国で3店舗しか実施していないジョナサンの限定モーニングビュッフェを訪れ、その圧倒的なコストパフォーマンスと和洋折衷の豊富なメニューを紹介している。



動画冒頭、山崎は横浜スタジアム近くのジョナサンに入店し、1,400円（税込）という価格で提供される多彩なビュッフェメニューを披露した。おかずやご飯もの、サラダからデザートまで揃うラインナップに触れ、まずは和食を中心とした1週目のプレートを実食。オクラやプチトマトといった野菜に加え、「ファミレスの朝食でしらす食べ放題は派手に凄い」と、たっぷりのしらすと大根おろしを乗せた「特製しらす丼」を堪能した。さらに、塩味が効いた鮭の切り身を合わせて「これぞジョナサン朝の海鮮コンボ」と称賛し、「1400円の神コスパ！ジョナサン一生ついていきます」と感動を露わにした。



2週目のプレートでは洋食をメインに選び、山崎独自の哲学が光るアレンジメニューを展開。焼きたてのクロワッサンにバターとあんこを詰め込んだ特製の「あんバタークロワッサン」を自作し、「バターの風味が限界突破したクロワッサンにあんこの甘味がキマって優勝」と絶賛した。さらに、ジョナサンのパフェにトッピングされている人気の「クラシックショコラ」も食べ放題であることを紹介し、「豪華で贅沢すぎる」とスイーツの充実ぶりにも太鼓判を押した。



総括として、山崎は「和洋どっちも強いジョナサン流石すぎる」と、そのクオリティの高さに感銘を受けた様子を見せた。単に種類が豊富なだけでなく、しらす丼や自作のスイーツなど、自分好みにカスタマイズできる自由度の高さも魅力であると示されている。読者が実施店舗を訪れる際には、彼女が提案するアレンジ術が、充実した朝食を楽しむための有効なヒントとなるだろう。