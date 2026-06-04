株式会社LASSICが運営するWEBメディア「テレワーク・リモートワーク総合研究所（テレリモ総研）」は、リモートワーク経験のあるワーキングパーソン1,005名を対象に「リモートワークと年収のトレードオフに関する調査」を実施した。その内容の一部を抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー フルリモート勤務のために年収減額を許容する層が38.0％ 現在フルリモ・ハイブリッド出社なら年収減ってでも「フルリモは魅力」 年代別では30代の減額許容傾向が高く、男女別では「転職しない」選択率に4.1ポイントの差

フルリモート勤務のために年収減額を許容する層が38.0％

20歳～65歳のテレワーク／リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女1,005人を対象に、フルリモートで働ける仕事への転職時に許容できる年収減額の度合いを尋ねた。

「もしフルリモートで働ける仕事に転職できるとしたら、現在の年収からどの程度の減額までなら許容できますか。」の回答分布を確認すると、最多は「年収が下がるなら転職しない」で51.4％であった。

一方、年収減を許容する層（以下、「減額許容層」と呼ぶ）の合計は38.0％だった。

最多は「（現年収から）5%以内」が18.6％で、次いで「10%以内」（11.6％）、「15%以内」（3.3％）、「20%以内」（1.9％）と続いた。

なお、「働き方にこだわりはない」は10.5％（106人）であった。

画像：株式会社LASSIC 2026年6月1日 プレスリリースより引用

現在フルリモ・ハイブリッド出社なら年収減ってでも「フルリモは魅力」

同設問（年収減額の許容度）の構成比を出社態グループ別にみる。

フルリモート勤務群はn=166、ハイブリッド勤務群はn=433、フル出社群はn=406である。

「年収が下がるなら転職しない」を選択した割合は、フル出社群で58.1％、ハイブリッド勤務群で47.1％、フルリモート勤務群で46.4％であった。

一方、減額許容層の割合をみると、ハイブリッド勤務群で44.6％、フルリモート勤務群で42.2％、フル出社群で29.3％の順となった。

減額許容層の中で、群間の差が最も大きかったカテゴリは「10％以内の減額なら許容できる」であり、ハイブリッド勤務群で15.9％、フルリモート勤務群で11.4％、フル出社群で7.1％となった。

次に差が大きかったのは「5％以内の減額なら許容できる」で、ハイブリッド勤務群で20.8％、フル出社群で17.5％、フルリモート勤務群で15.7％の順となった。

なお、「働き方にこだわりはない」はフル出社群で12.6％、フルリモート勤務群で11.4％、ハイブリッド勤務群で8.3％の順となった。

画像：株式会社LASSIC 2026年6月1日 プレスリリースより引用

出社形態を5区分の細分類でみると、「年収が下がるなら転職しない」は「毎週1日は出社」群で36.0％と最も低い水準である。一方、「フル出社」群では58.1％で最も高くなった。

画像：株式会社LASSIC 2026年6月1日 プレスリリースより引用

年代別では30代の減額許容傾向が高く、男女別では「転職しない」選択率に4.1ポイントの差

同設問の構成比を年代別にみる。年代別のサンプルサイズは20代184人、30代205人、40代249人、50代272人、60代95人である。

まず、「年収が下がるなら転職しない」は、60代で55.8％、40代で54.6％、50代で52.9％の順で高く、20代では49.5％、30代では45.4％となった。

一方、減額許容層の割合は、30代で43.9％、20代で41.8％、40代で36.9％、50代で34.6％、60代で30.5％の順となった。

減額許容層の内訳の中で、年代による差が最も大きかったカテゴリは「10％以内の減額なら許容できる」である。30代で16.1％、20代で13.0％、40代で11.6％、50代で8.8％、60代で7.4％の順となった。

次に差が大きいのは「5％以内の減額なら許容できる」で、30代で21.0％、20代で18.5％、50代で18.0％、60代で17.9％、40代で17.7％の順であった。

なお、最も極端な「20％超の減額でもリモートを選ぶ」の年代別構成比は、20代3.3％、60代3.2％、30代2.4％、40代2.4％、50代2.2％であった。

画像：株式会社LASSIC 2026年6月1日 プレスリリースより引用

同設問の構成比を男女別にみると、男性はn=527、女性はn=478である。男女による差が最大となった「10％以内の減額なら許容できる」を選択した割合は男性14.0％、女性9.0％であった。

次に差が大きい「年収が下がるなら転職しない」を選択した割合は女性53.6％、男性49.5％となった。

減額許容層は男性40.8％、女性34.9％で、「20%超の減額でもリモートを選ぶ」は男性2.3％、女性2.9％であった。

画像：株式会社LASSIC 2026年6月1日 プレスリリースより引用

調査概要 ■調査名：テレリモ総研「リモートワークと年収のトレードオフに関する調査」

■調査元：テレワーク・リモートワーク総合研究所（テレリモ総研）（株式会社LASSIC）

■調査時期：2026年2月25日～2月27日

■調査方法：インターネット調査 調査対象：20歳～65歳のテレワーク／リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女

■有効回答数：n=1,005

■出典元：https://lassic.co.jp ■調査名：テレリモ総研「リモートワークと年収のトレードオフに関する調査」■調査元：テレワーク・リモートワーク総合研究所（テレリモ総研）（株式会社LASSIC）■調査時期：2026年2月25日～2月27日■調査方法：インターネット調査 調査対象：20歳～65歳のテレワーク／リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女■有効回答数：n=1,005■出典元：https://lassic.co.jp

ニュース情報元：株式会社LASSIC