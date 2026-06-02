長崎から世界へ音楽と平和のメッセージを発信する、新たな音楽祭の開催が発表されました。

世界的なアーティストを迎え、ジャズとクラシックが融合する音楽の祭典です。

世界で活躍する 超一流のアーティストの音楽を楽しんでもらおうと企画された

「NAGASAKI JAZZ＆CLASSICFESTIVAL 2026」(＝略称：ジャズクラフェス）。

世界的ピアニストの辻井 伸行さん、ジャズトランぺッターの松井 秀太郎さんをメインアーティストに迎え、10月10日からの3日間、ベネックス長崎ブリックホールなどを会場に12の公演を予定しています。

（辻井 伸行さん）

「大好きなまちで、素晴らしいフェスティバルをできることをとても楽しみにしている」

記者発表会には、松井 秀太郎さんが登場して生演奏を披露しました。

（松井 秀太郎さん）

「このフェスティバルは、クラシックとジャズの両方を身近に感じてもらえる。互いの魅力が伝わるようなコンサートにできたらいい」

期間中は、無料コンサートや小学校での音楽教室も開かれ、世界レベルの音楽に身近に触れることができます。

（鈴木長崎市長）

「音楽の『トルコライス』という表現があったが、異なるジャンルが出会い融合して化学反応を起こして、新しい価値を生み出す音楽祭になると期待している」

公演チケットは、6月9日(火)からインターネットで順次 販売されます。