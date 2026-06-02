NMB48・芳賀 礼、初登場『週プレ』で魅せたフレッシュグラビア♡

『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！

NMB48の9期生・芳賀 礼が、6月1日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』24＆25号に登場！

芳賀 礼 ©HIROKAZU／集英社

【プロフィール】

芳賀 礼（はが・れい）

2006年3月29日生まれ 兵庫県出身 身長152cm 血液型＝Ｂ型

趣味＝アイドル鑑賞、ドラマ・映画鑑賞

特技＝バレーボール

2022年12月にNMB48に9期生として加入し、選抜メンバーとして活躍。初の水着・ランジェリーグラビアに挑戦した1st写真集『ぽんっ』発売中。NMB48 33rdシングル『初めてのオール』発売中。7月18日（土）Zepp Osaka Baysideにて「NMB48 SUMMER PARTY 2026」「NMB48安部若菜卒業コンサート」開催。

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今号の『週プレ』は、圧巻の“わがままボディ”豊島心桜の表紙＆巻頭グラビアに、山梨＆長野ロケ密着のDVD映像は43分！ “太陽の子”佐々木ほのかを3度目の撮り下ろし、NMB48のフレッシュガール・芳賀 礼の初登場グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの芳賀礼『週プレ プラス！』アザーカット集「夏を迎えに～prologue～」は、価格／1320円（税込）にて主要電子書店で 6月1日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』では限定カット付きで発売!!

芳賀礼『週プレ プラス！』アザーカット集「夏を迎えに～prologue～」©HIROKAZU／集英社

＜特集情報＞

いざ決戦・北中米W杯！これが森保ジャパンの「W杯完全攻略シナリオ」だ！板倉滉＆堂安律が大会直前の思いを独占激白ほか15P大特集、

ナフサショックが全国の自治体を直撃！忍び寄る「ごみ袋1000円」の危機！

激化する「とんかつチェーン戦争」のアゲアゲすぎる舞台裏 などなど・・・

『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！