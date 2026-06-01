自身のSNSに投稿した

【MLB】Wソックス 2ー1 タイガース（日本時間1日・シカゴ）

ホワイトソックスの西田陸浮内野手が31日（日本時間6月1日）、本拠地でのタイガース戦に「9番・右翼」で出場し、2打数1安打だった。試合後には自身のインスタグラムにパートナーと思われる女性との“ツーショット”写真を投稿した。

球団公式カメラマンが撮影したもので、西田はカップルの絵文字に矢印をつけ、その先にはピン留め絵文字と「Chicago」の文字。1枚目の写真は本拠地「ギャランティードレートフィールド」の上で西田と女性が芝生の上に並んで座って、花火を眺めている後ろ姿だった。そのほかには自身のプレー写真や安打を放った際の映像を埋め込んでいた。

西田は約7か月前に結婚していたことをSNSで発表していた。昨年のオフの時期にあたる。

この日、西田が投稿した心温まる投稿には、日本ファンからは「日本から応援しています」「頑張って西田くん」「人生を楽しんでいる」「エンジョイしてください」「ホワイトソックスの野球を見るのがこんなに楽しかったのは初めてです」「日本の誇り！」「元気いっぱい」「MLBを見る楽しみが増えた」といったコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）