鈴木奈々、現在の体重を公表「痩せたーって言われるから」 胸元あらわな最新ショットにファン騒然
タレントの鈴木奈々（37）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。現在の体重について公表した。
【写真】胸元が…最新ショットととも体重を公表した鈴木奈々
身長154センチの鈴木はこれまでも自身のSNSで体重を公表していたが、「最近痩せたーって言われるからさっき体重測ったら51キロでした」と伝えた。投稿には胸元を強調した自身のソロカットを添え、「52キロだったから1キロ減ってた！」と喜んだ。
ファンからは「ますますいい女になってるね！」「大人の魅力が溢れちゃってます」などといった感想が相次いで寄せられている。
【写真】胸元が…最新ショットととも体重を公表した鈴木奈々
身長154センチの鈴木はこれまでも自身のSNSで体重を公表していたが、「最近痩せたーって言われるからさっき体重測ったら51キロでした」と伝えた。投稿には胸元を強調した自身のソロカットを添え、「52キロだったから1キロ減ってた！」と喜んだ。
ファンからは「ますますいい女になってるね！」「大人の魅力が溢れちゃってます」などといった感想が相次いで寄せられている。