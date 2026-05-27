猫の便で健康状態を確認する5つのポイント

愛猫の排便があった際、すぐに片付けてしまうのではなく、まずはその状態を観察してみましょう。健康な便の状態を知っておくことで、異常が起きた際に迷わず対処できるようになります。

1.形と硬さをチェックする

理想的な便は、適度な水分を含み、一本につながった形でスルッと出た状態です。スコップで持ち上げた際に形が崩れず、表面に付着しにくい硬さが目安です。

もし、ウサギの糞のようにコロコロとして硬い場合は、水分不足や運動不足、または便秘の初期段階が疑われます。消化物が大腸の後半に到達するまでに、乾燥してしまっています。

反対に、形を留めないほど柔らかいドロドロの泥状便や、水のような液状便（下痢）の場合は、消化不良や細菌・ウイルス感染、寄生虫、ストレスなどによる腸内トラブルが考えられます。2回続いたら通院の準備をしましょう。

2.便の色から察知する

便は、食べているフードの影響も受けますが、基本的に健康な猫の便は「濃いめの茶色」をしています。毎日、同じような色であれば、それがその猫にとっての正常な状態なので、極端に変化したときに注意が必要です。

たとえば、黒っぽくベッタリしたタール便は、消化管上部で出血している恐れがあります。鮮やかな赤色の血液が見られる場合は、大腸や肛門付近の出血が疑われます。

また、白色または灰色を帯びている場合は、肝臓や胆嚢などの消化器系に問題があり、胆汁が正常に排出されていない可能性があります。

換毛期には、単に飲み込んだ毛の量によって見た目の色が変化することもあるため、日頃からどの程度の色合いか覚えておきましょう。

3.ニオイの変化に注意

できれば便のニオイは嗅ぎたくないかもしれませんが、便のにおいも重要な確認項目です。外見上は正常に見えても、悪臭が強くなる場合があります。

鼻をつくような酸っぱい臭いや、腐敗臭が強くなった場合は、消化しきれなかったタンパク質が腸内で悪玉菌によって分解されているサインかもしれません。原材料に肉量が多いフードにすると、便が臭くなることがあります。

食事内容は同じなのに、いつもと違う匂いで部屋に充満するほどの異臭が続く場合は、腸内の細菌バランスが崩れている可能性が高いです。加齢やストレスでもニオイが変化しますが、部屋に充満するほどなら、ストレス・腸内炎症・細菌感染などが疑われます。

4.排便の回数と量を把握

成猫の場合、排便回数は1日1～2回が一般的ですが、個体差や食事の量、フードの食物繊維の含有量などが影響します。健康問題として重要なのは、その猫の通常の回数や量から逸脱しているかどうかです。

急に回数が増えて何度もトイレに行く場合は下痢やアレルギー・食物不耐症の疑いがあり、逆に数日間出ない場合は、重度の便秘や巨大結腸症の可能性もあります。

また、食べる量は変わらないのに便の量だけが極端に減ったり、逆に異常に増えたりする場合も、消化吸収の異常が考えられます。

5.付着物・混ざり物を確認

便の表面や内部に異物が混入していないかも重要です。ゼリー状の透明な粘液が付着している場合は、大腸の炎症が疑われます。ストレスや腸内バランスの乱れでも起こり、元気・食欲が正常であれば一時的なことの場合もあります。

また、未消化のフードが混じっている場合は、早食いや消化能力の低下が考えられます。特に注意したいのは、白い糸や米粒のような異物です。これらは寄生虫感染の可能性が高いでしょう。

ノミの誤食や土壌、あるいは感染猫との同居などで感染します。寄生虫はお腹の中で栄養を奪うことから、子猫は発育不良や衰弱など重症化しやすいため、感染が疑われた場合は、すみやかに治療を開始する必要があります。

猫のウンチに異変を感じたときの対処法

愛猫のウンチがおかしかったとき、時間を置かずに動物病院を受診したい状態は、元気や食欲の低下、血便や寄生虫の混入または異常が2日以上継続する場合です。受診の際には、異常があったウンチをラップに包んで持参するか、排便直後の状態を写真に撮っておくと診断の際の参考になります。

便検査は採便からより時間が短い状態で、複数回行う事で精度が増します。採べんしたらすぐに持って行くよう心がけましょう。

もし猫がいつも通りに元気で食欲もあり、単に一時的な軟便が疑われる場合があります。絶食は健康上の問題を生じうるので、消化不良を避けるために食事量を少しだけ減らす程度にとどめましょう。脱水の危険があるため、絶水は禁忌です。

新しい食事に替えたばかりで軟便化することもあります。食事の時間を決めている家庭は、時間を少しずらすだけで大丈夫ですが、置き餌の家庭は一旦食事を片づけましょう。水はいつでも飲めるようにしておきます。

その後、24時間以内に排便状態が改善しない場合や悪化する場合は、病院の受診を検討してください。ただし、子猫や高齢猫、持病がある猫はこの一時的な絶食対応を行わず、すみやかに病院へ行きましょう。

まとめ

猫のウンチで健康チェックをするなら、トイレ掃除がとても大切です。単に排泄物を片付けるだけでなく、ウンチの形や色、回数、ニオイ、付着物などがないか簡単に確認し、いつもと違ったところがないか確認しましょう。

そして、変化に気づきやすくするために、記録しておくことも大切です。毎日のことなので負担にならない範囲で、ノートやスマホにその日の「回数」「様子」「気になった変化」だけ簡単に書いておきます。日記帳や日記アプリが便利です。

また、家族で担当を決めていないと情報が分散するため、その日掃除をした人と共有しておくことも重要です。ふだんの状態を知っておくと、異常に気づきやすくなり、愛猫の体調不良を早期発見できるようになるでしょう。

(獣医師監修：唐野智美)