SUGIZOやKenKen擁するSHAG、＜WHAT IS JAM? Vol.11＞を8月開催
SUGIZO率いるサイケデリック・ジャムバンドSHAGが8月11日、ビルボードライブ横浜にて1日2階公演の＜WHAT IS JAM? Vol.11 hosted by SHAG＞を開催することが発表となった。
SHAGが4年ぶりにビルボードライブへ帰還。“”What Is Jam? This Is Jam!”を合言葉に、その場でしか生まれない音楽を味わうジャムイベント＜WHAT IS JAM?＞を開催する。
ジャズ、ロック、ダブ、ファンク、アンビエントまでジャンルを横断しながら、即興性に満ちたインタープレイを繰り広げてきたSHAG。湧き出るフレーズが次なる発想を呼び込み、互いの演奏に触発されながら刻々と姿を変えていくグルーヴを、ビルボードライブならではの近距離で体感することが可能だ。
■＜WHAT IS JAM? Vol.11 hosted by SHAG＞
8月11日(火/祝) 神奈川・ビルボードライブ横浜
・1stステージ：open15:00 / start16:00
・2ndステージ：open18:00 / start19:00
▼メンバー
SUGIZO(g)
KenKen(b)
類家心平(tp)
別所和洋(p,key)
松浦千昇(ds)
よしうらけんじ(perc)
Special Guest
and more…
▼チケット
・DXシートDUO \20,100-(ペア販売)
・DXシートカウンター \9,500-
・S指定席 \9,500-
・R指定席 \8,400-
・カジュアルセンターシート \9,000-(1ドリンク付)
・カジュアルサイドシート \7,900-(1ドリンク付)
【Club BBL会員・法人会員先行(ビルボードライブ)】
受付開始：6/12(金)正午12:00
【ゲストメンバー・一般発売(ビルボードライブ／e+)】
受付開始：6/19(金)正午12:00
※チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+にてご購入いただけます。
※ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録(無料)が必要となります。
ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/
（問）ビルボードライブ横浜：0570-05-6565
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