SUGIZO率いるサイケデリック・ジャムバンドSHAGが8月11日、ビルボードライブ横浜にて1日2階公演の＜WHAT IS JAM? Vol.11 hosted by SHAG＞を開催することが発表となった。

SHAGが4年ぶりにビルボードライブへ帰還。“”What Is Jam? This Is Jam!”を合言葉に、その場でしか生まれない音楽を味わうジャムイベント＜WHAT IS JAM?＞を開催する。

ジャズ、ロック、ダブ、ファンク、アンビエントまでジャンルを横断しながら、即興性に満ちたインタープレイを繰り広げてきたSHAG。湧き出るフレーズが次なる発想を呼び込み、互いの演奏に触発されながら刻々と姿を変えていくグルーヴを、ビルボードライブならではの近距離で体感することが可能だ。

■＜WHAT IS JAM? Vol.11 hosted by SHAG＞

8月11日(火/祝) 神奈川・ビルボードライブ横浜

・1stステージ：open15:00 / start16:00

・2ndステージ：open18:00 / start19:00

▼メンバー

SUGIZO(g)

KenKen(b)

類家心平(tp)

別所和洋(p,key)

松浦千昇(ds)

よしうらけんじ(perc)

Special Guest

and more…

▼チケット

・DXシートDUO \20,100-(ペア販売)

・DXシートカウンター \9,500-

・S指定席 \9,500-

・R指定席 \8,400-

・カジュアルセンターシート \9,000-(1ドリンク付)

・カジュアルサイドシート \7,900-(1ドリンク付)

【Club BBL会員・法人会員先行(ビルボードライブ)】

受付開始：6/12(金)正午12:00

【ゲストメンバー・一般発売(ビルボードライブ／e+)】

受付開始：6/19(金)正午12:00

※チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+にてご購入いただけます。

※ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録(無料)が必要となります。

ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/

（問）ビルボードライブ横浜：0570-05-6565