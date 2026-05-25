料理研究家として雑誌や書籍、テレビなどで活躍中の大原千鶴さんに、食材のよさを生かしながら、手間をかけすぎずおいしく味わうレシピを教えていただきます。今回ご紹介するのは、「ニラとチーズの袋焼き」「ニラのチヂミ」の2品。お酒のおつまみにもおすすめです。

「ニラ」をおいしく食べるコツ

香りが強くてクセがあるようですが、肉、魚介類、卵にもよく合います。ほんの30秒くらいで火がとおるから、手早くおかずをつくりたいときにはニラがもってこい。栄養価も高く、食べると元気が出ます。

●水に浸して冷蔵保存するともっと長もち

そのまま冷蔵庫に入れておくと、すぐにくったりしてしまいます。3〜4等分に切って水をはった保存容器に入れ、冷蔵保存。2〜3日に1回水を替えてください。長もちし、少しくさみが抜けます。

副菜にもおつまみにもぴったり

お揚げの中にニラをつめて。おつまみにも最高。

●ニラとチーズの袋焼き

【材料（2人分）】

ニラ 1／2束（50g）

油揚げ 1枚（100g）

ピザ用チーズ、しらす 各20g

スダチ（半分に切って種を取る） 1個



【つくり方】

（1） ニラは1cm幅に切る。

（2） 油揚げはめん棒や菜箸などを転がしてしごき、半分に切ってひらく。1のニラ、チーズ、しらすを等分につめ、楊枝で縫うようにしてとめる。

（3） フライパンに2の油揚げを並べて弱めの中火にかける。ヘラでときどき押さえながら焼き、途中上下を返して両面で3分ほど焼く。楊枝を外して食べやすく切る。器に盛り、スダチを添える。

ニラの香りが際立つ主役級おかず

こんがりカリッ。ニラの香りと歯ざわりを楽しんで。

●ニラのチヂミ

【材料（2枚分）】

ニラ 1束（100g）

イカ（冷凍） 100g

豚バラ薄切り肉 2枚（40g）

タマネギ 1／4個（50g）

A［薄口しょうゆ、酢 各大さじ1］

B［小麦粉 100g 片栗粉 60g 水 1／2カップ 卵2個 薄口しょうゆ大さじ1］

桜エビ 大さじ2

粉唐辛子 少し



【つくり方】

（1） ニラは3cm長さに切る。タマネギは1cm角に切る。イカは半解凍して5mm幅に切る。豚肉は1cm幅に切る。

（2） Aの材料は混ぜ合わせてタレをつくる。

（3） ボウルにBを順に入れてその都度よく混ぜ、1の具材と桜エビを加えて混ぜる。

（4） 直径24cmのフライパンにゴマ油大さじ1（分量外）を中火で熱し、3の半量を流し入れて3分焼く。返してさらに3分焼く。焼けたら網の上に取り出し、蒸気を逃がす。残りも同様に焼く。

（5） 食べやすい大きさに切って器に盛り、粉唐辛子をふる。2のタレにつけていただく。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ フライパンはフッ素樹脂加工のものを使用しています