西田陸浮が26日にメジャーに初昇格すると米記者が報じた

ホワイトソックスは24日（日本時間25日）、敵地で行われたジャイアンツ戦に5-8で敗れた。村上宗隆内野手は4打数無安打2三振1四球に終わったが、試合後に“朗報”が。西田陸浮内野手があす25日（同26日）にメジャーに初昇格すると米記者が伝えた。これにはファンが「村上と一緒にプレーとか熱すぎる」「西田村上の共演見られそうなのアツいね」と沸き立った。

ホワイトソックス放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」のアンカーを務めるチャック・ガーフィーン氏が「ニシダが明日メジャーに昇格すると確かに言えます。第一報を報じたのはFuture Soxというサイトです」と報じた。

西田は東北高を卒業後、マウントフッド・コミュニティ・カレッジに留学。オレゴン大に編入後の2023年米ドラフト会議でホワイトソックスに11巡目で指名された。今季は4月17日（同18日）に3Aシャーロットに昇格。ここまで3Aで33試合に出場して打率.347、1本塁打、10打点だった。

ホワイトソックスは村上がリーグトップの17本塁打を放つなど躍動中。また25日（同26日）の先発は昨季までDeNAでプレーしたアンソニー・ケイ投手が予定されている。

SNS上では「いやさすがにアツすぎる」「ケイ、村上、西田とかもうお祭りやん」「西田もう昇格!? すげえわ」「メッチャ楽しみ！」「ワンチャンあると思ってたがここまで早いとは」「順当に次回のWBC日本代表候補だよね」「想像より早すぎ」「村上との相乗効果あるかな〜」「一、二塁間が西田と村上になる可能性があるのおもろいな」と待ちわびるコメントが並んだ。（Full-Count編集部）