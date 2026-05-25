E・ヘルナンデスが復帰見込み

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間25日・ミルウォーキー）

ドジャースはブルワーズとの3連戦を終え、25日（日本時間26日）から本拠地に戻ってロッキーズと戦う。カード初戦ではエンリケ・ヘルナンデス内野手が復帰見込み。代わって誰か1人をロースターから外す必要が出てくる。

2日前の試合でマックス・マンシー内野手が死球で負傷。デーブ・ロバーツ監督は軽傷と説明しており、その場合入れ替えの候補となってくるのがサンティアゴ・エスピナル内野手、そしてキム・ヘソン内野手だ。

31歳のエスピナルにはマイナーオプションが残っていないため、マイナーに落すにしてもDFA（事実上の戦力外）にする必要がある。キム・ヘソンの場合はマイナー降格が選択肢となる。

キム・ヘソンはブルワーズとのカード初戦で2打数無安打。24日（同25日）もスタメン出場したが、3つの空振り三振を喫するなど4打数無安打だった。

ロバーツ監督はキム・ヘソンの状態について「またボール球を追うようになっている。消極的に行くべきでない場面に消極的になってしまい、（結果的に）不利なカウントに追い込まれている。メカニクスの問題なのかは分からないが、正直なところここ1か月は本当に苦労している。かなり厳しい状況が続いている。でも良い守備をしてくれているのは素晴らしいこと」と評した。

入れ替えについて指揮官は「（Eヘルナンデスが復帰するので）我々は何らかの決断を下さなければならない。マンシーがILに入らなければ枠は一つ。エスピナルがチームにもたらす雰囲気や、内野を守れる選手が少ないことも考慮しないといけない。2人とも好きだけど、難しい決定をしないといけない」と険しい表情だった。（Full-Count編集部）