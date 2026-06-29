「こいつ……動……く……のか？」「機動」とも「戦士」とも呼び表し難い、重量感だけが全面に出た「メタボなガンダム」がXで話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】作者は「ちょっと視点を変えたプラモ作り」を心がけて活動している「ゴーリー・ラー」さん。6月23日、Xに投稿したのは、かなりだらしない体をしたガンダムの立体作品です。通常であれば力強い装甲に覆われている腹部と胸部が