東京・埼玉・千葉に広大なネットワークを持つ東武鉄道が、総額655億円を投じる「2026年度鉄道事業設備投資計画」を公表しました。注目は、東上線に2026年夏以降順次デビューする新型車両「90000系」です。デザインのヒントは、地域と人を結んできた高瀬舟。船底を思わせる丸みのある先頭形状で、東上線の風景に新しい表情を加えます。さらに、2027年以降の自動運転を見据えた亀戸・大師線向け「1000系」の製作開始や 、大山駅・春日部駅周辺の「開かずの踏切」を解消する連続立体交差事業の着実な推進など 、沿線住民の安全と快適性を劇的に高めるロードマップが示されました。

本記事では、個性豊かな3つの新型車両のスペックから、激変する駅周辺の高架化プロジェクトまで詳しく解説します。

各線に新型車両を導入、東上線には新型車両90000系・高瀬舟から着想した新しい顔

東武東上線には、新型車両「90000系」が2026年夏以降、順次導入されます。

車両コンセプトは「地域と人と未来をつなぐ わたし舟」。外観は、高瀬舟の船底から着想し、前面下部から反り上がるように丸みを持たせた大胆な先頭形状を採り入れます。

2026年夏以降に導入予定の東武90000系車両

車内は、座席端部の仕切り板をガラス化し、乗降用ドアの窓も床方向へ広げます。従来車両より開放感のある空間を目指すとしています。2026年度は2編成20両の車両製作を進めます。

アーバンパークラインでは「80000系」

東武アーバンパークラインでは、新型車両「80000系」の増備が続きます。2025年度末までに、80000系9編成と、リニューアルした60000系5編成のあわせて14編成が運行しています。80000系は「人と地球によりそう電車」がコンセプトです。車内には、子どもや家族連れが過ごしやすい「たのしーと」を設け、子ども部屋をイメージした内装にしています。2026年度は80000系5編成を増備し、60000系5編成のリニューアル工事も進めます。

東武アーバンパークライン新型車両「80000系」外観（画像：東武鉄道）

亀戸線・大師線に自動運転を見据えた近未来車両

亀戸線・大師線では、新型車両「1000系」の製作が始まります。

導入は2027年以降を予定しています。車両コンセプトは「SMART ＆ GATEWAY 〜未来に向けた入口〜」。外観には、自然界で安定した形とされる六角形をモチーフに採り入れます。大師線での自動運転実現を見据え、自動運転に対応した保安装置や各種センサーも搭載します。2026年度は2編成4両の車両製作を進めます。

亀戸線・大師線新型車両「1000系」外観イメージ（画像：東武鉄道）

大山駅や春日部駅付近の高架化も前進、踏切廃止で便利に

沿線整備では、多くの市民を悩ませる「開かずの踏切」を一掃する、連続立体交差事業においての2026年度最新進捗にも注目です。

その中でも、東上線の大山駅付近で進む連続立体交差化工事は柱の一つです。区間は下板橋駅から中板橋駅の間で、東京都が施行する都市計画事業として進められています。2024年度に工事へ着手し、2026年度は支障物移転工事などを進めます。事業が完了すると、8か所の踏切が廃止される見通しです。

2026年も連続立体交差事業が継続されます

東武鉄道はこのほか、春日部駅付近やとうきょうスカイツリー駅付近でも鉄道立体化を進めます。

春日部駅付近では、2026年度に東武アーバンパークライン上下線を東側に移設する工事を進める計画です。事業完了後は10か所の踏切が廃止される予定で、車両だけでなく、駅周辺の風景も変わっていきます。

とうきょうスカイツリー駅〜曳舟駅間では、2024年度に下り線を高架化、2025年度に新設下りホームと曳舟側の駅舎を供用開始しており、2026年度には、留置線の高架橋工事が進められます。

駅舎リニューアルは北千住など4駅、

2026年度には、駅舎のリニューアルが 東武スカイツリーラインの北千住駅（特急専用ホーム）・越谷駅、日光線の東武日光駅、東武アーバンパークラインの南桜井駅の4機で予定されています。 駅がより便利で快適になります。また、浅草駅・西新井駅など7駅において工事が実施される予定です。

2025年にリニューアルされた「草加駅」

ホーム柵の整備を引き続き推進

東武各線のホーム柵については、2035年度までは「優先整備駅」を定め、東武スカイツリーライン（浅草・押上〜北春日部駅間）、東上線（池袋〜川越市駅間）、東武アーバンパークラインの全駅、伊勢崎線の乗換駅（久喜駅）、大師線の計86駅を整備します。

【ホーム柵（可動式）】

◆2026年度 ホーム柵（可動式）整備駅：５駅

東武スカイツリーライン 西新井駅（３・６番線）、東武アーバンパークライン 高柳駅・新鎌ケ谷駅 、東上線 ふじみ野駅・上福岡駅

◆2026年度 ホーム柵（可動式）工事実施駅：８駅

大師線 西新井駅（１・２番線）、東武アーバンパークライン 大宮駅・岩槻駅、野田市駅・流山おおたかの森駅、東上線 ときわ台駅・上板橋駅・柳瀬川駅

【ホーム柵（固定式）およびホーム監視装置】

◆2026年度 ホーム柵（固定式）整備駅：５駅

東武アーバンパークライン大宮公園駅・大和田駅・七里駅・愛宕駅・梅郷駅

東武各線の2026年度のホーム柵整備状況

東武鉄道の決算状況は？

東武鉄道の2026年3月期連結決算によると、営業収益は6554億3500万円（前期比3.8％増）、営業利益は718億6100万円（同3.7％減）、経常利益は688億3100万円（同5.3％減）でした。一方、親会社株主に帰属する当期純利益は556億2000万円（同8.4％増）で、3年連続で過去最高を更新しました。2027年3月期は、営業収益6730億円、営業利益720億円を見込んでいます。

2026年に東武鉄道が投じる655億円は、浅草から日光、そして池袋から川越、大宮から船橋へと広がる巨大なネットワークを、次の100年も愛されるインフラへと鍛え上げるためのアップデートに使用されます。東上線の美しい90000系など、変わりゆく東京と埼玉の鉄路を目撃することになります。

（画像：東武鉄道）

鉄道チャンネル編集部

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