セリエA強豪のアタランタが新エンブレムデザインを発表した

セリエAのアタランタが新しいエンブレムデザインを発表した。

「ラ・デア（女神）」の愛称でも知られる同クラブのエンブレムはこれまで楕円系で、青黒の背景の中央に女神の横顔がデザインされ、クラブ名の「ATALANTA」とクラブ創設年の「1907」の文字が刻まれていた。

新しいエンブレムは円形になり、黒の枠線の中の背景が青に。中央に女神の横顔が配置されているのは変わらないが、文字や斜めに入ってたラインはなくなり、よりスッキリと洗練されたデザインとなった。

SNSでは「シンプル・イズ・ベスト」「レトロでかわいい」「シンプルかつ原点回帰なデザインへ」といった好意的なコメントがある一方で、日本では馴染みのあるデザインにも似ていることから「日本人としてはいくらなんでも出光すぎる」「ガソスタ感増してる」「レギュラー満タンにしたくなる」「出光よりも先にWELLAが思い浮かんだ」といったコメントも寄せられるなど大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）