「本当にどうしたんだよ...」「なにがあったんだ？」２戦合計10失点、連敗フィニッシュの名古屋にファン悲嘆「前半戦は調子よかったのに」

「本当にどうしたんだよ...」「なにがあったんだ？」２戦合計10失点、連敗フィニッシュの名古屋にファン悲嘆「前半戦は調子よかったのに」