「本当にどうしたんだよ...」「なにがあったんだ？」２戦合計10失点、連敗フィニッシュの名古屋にファン悲嘆「前半戦は調子よかったのに」
５月23日に開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST最終節で、２位の名古屋グランパスは４位のサンフレッチェ広島と対戦した。
前節のセレッソ大阪戦を１−６で落とし、ヴィッセル神戸に首位の座を奪われた名古屋。ただ、勝点は１差。首位奪還の可能性を残していたが、広島に２−４で敗れた。
まさかの２戦合計で10失点。連敗フィニッシュの名古屋にSNS上では以下のような声が上がった。
「本当にどうしたんだよ...」
「２試合で10失点は厳しいな」
「本当に首位争いなのか？」
「なにがあったんだ？」
「稲垣の穴は大きい」
「守備が崩壊している」
「前半戦は調子よかったのに」
悔しい結果に終わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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前節のセレッソ大阪戦を１−６で落とし、ヴィッセル神戸に首位の座を奪われた名古屋。ただ、勝点は１差。首位奪還の可能性を残していたが、広島に２−４で敗れた。
まさかの２戦合計で10失点。連敗フィニッシュの名古屋にSNS上では以下のような声が上がった。
「本当にどうしたんだよ...」
「２試合で10失点は厳しいな」
「本当に首位争いなのか？」
「なにがあったんだ？」
「稲垣の穴は大きい」
「守備が崩壊している」
「前半戦は調子よかったのに」
悔しい結果に終わった。
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