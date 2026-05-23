“ゾンビたばこ”入り口の一つに“ニコパフ”か 実態を取材

最近よく耳にする危険ドラッグ、“ゾンビたばこ”。今月、広島東洋カープに所属していた元プロ野球選手の羽月隆太郎被告に有罪判決が言い渡されるなど、摘発が相次いでいる。

【写真で見る】「違法やけど、誰かから買ったりしてパフパフ」ニコパフについて話す大阪・ミナミの若者たち

静かに日本社会に広がっている危険ドラッグに手を染める入り口の一つと指摘されているのが、電子たばこ。中でも大阪・ミナミの若者の間では“ニコパフ”が流行しているという。

ニコパフとはどのようなものなのか。また、ニコパフが“ゾンビたばこ”のまん延に繋がっている実態とは。取材班が迫った。

〔全２回の特集・前編〕

「ミナミでは２人に１人吸っているレベル」若者たちの間で広がる“ニコパフ”

大阪・ミナミ。夜の街を行き交う若者たちの手に“見慣れない器具”が。

（２０代）

「まじニコパフじゃね？やっぱりニコパフが一番はやっている」

「ニコチンが入っている水たばこなんやろうな、くらいの感覚」

「ミナミとかやったらほんまに、２人に１人ぐらいは吸っているレベルです」

若者たちが吸っていたのは、“ニコパフ”と呼ばれる電子たばこの一種。「ニコチン」の「ニコ」と「吸う」を意味する「パフ」をかけ合わせた造語で、ニコチン成分が含まれる液体を加熱し気化させた蒸気を吸う。

器具のデザイン性の高さや多様な香りが魅力だという。

（２０代）

「見た目もかわいいし。ファッション性が高いですね」

「味も濃いので。これやったら例えば“ストロベリーアイスクリーム”なんですけど、ほんまにアイスの味がするんですよ」

ニコパフは２０歳未満の喫煙を禁じる法律の対象にはならないものの、若者たちのなかには１０代だという人も。

（１０代）

「違法やけど、誰かから買ったりして、パフパフ吸っている感じですね」

ニコチン入りニコパフは「未承認の医薬品」扱い 国内での販売・譲渡は禁止

そもそも、このニコパフ、日本国内での販売・譲渡は認められていない。

たばこの葉の入ったスティックを加熱して吸うＩＱＯＳなどの「加熱式たばこ」とは異なり、ニコパフはニコチン成分が入った「液体」を加熱して吸う。

ニコチン成分入りの液体は日本の法律では「医薬品」に分類されるが、厚生労働省はこれを承認していない。

したがってニコチン入りのニコパフは「未承認の医薬品」という扱いになっているのだ。

「ｎありですか？」フリマアプリでは隠語でのやり取りが

しかし、フリマアプリで記者が検索してみるとたくさんの商品が。

ニコチンは入っていないと謳っているものが大半を占める一方で、ニコチン入りかどうかを明記していない商品も数多くあった。

出品者に商品の詳細を尋ねることができるコメント欄には、こんな文言が。

「ｎありですか？」

ローマ字の「Ｎ」は「ニコチン」を指す隠語で、昆虫の「蟻」の絵文字は「有り」の意味で使われているとみられる。

「ニコチン」明記ない商品 購入し分析してみると…

取材班はニコチン入りかどうかの明記がない、３０００円台から５０００円台の商品を複数購入し、専門機関で成分の分析を行った。

すると…

（日本分析化学専門学校 石川裕一郎さん）

「明らかにこれはニコチンが入っているのではないかということが言えます」

３つの商品のうち１つで、ニコチン成分が入っている可能性がきわめて高いことが判明した。

メルカリ「順次調査の上で削除」

この商品が出品されていたフリマアプリ・メルカリは取材に対し、「順次調査の上で削除を行っている」としたうえで、このように回答しました。

「同様の出品が行われないよう、公的機関との連携も含め、検知・監視の強化およびお客さまへの啓発にも引き続き取り組んでまいります」

たばこなどによる健康リスクを研究する専門家は、ニコパフがより危険な薬物への導入につながると指摘する。

（鳥取大学・医学部 桑原祐樹助教）

「ニコパフを使うことで、リキッドをかえて、大麻とかエトミデートとか、より危険な違法性のある薬物を使用する若者が増えてしまうことが心配されます」

“ゾンビたばこ”の名で知られる「エトミデート」強い多幸感が得られる一方…

専門家が警鐘を鳴らしたのは、去年５月に規制の対象になった指定薬物「エトミデート」。使用者が見せる異様な様子から、“ゾンビたばこ”の名で知られている。

笑気麻酔とも呼ばれ、短時間で強い多幸感が得られる一方、幻覚作用もあり数分から数十分で激しいめまいや体の硬直をもたらす。

ニコパフと同様に電子たばこの器具を使い液体を加熱して吸引するケースが多いという。

プロ野球選手が逮捕・起訴される事件も

このゾンビたばこをめぐっては、広島東洋カープに所属していた現役のプロ野球選手が逮捕・起訴される事件も。

5月15日、広島地裁で行われた裁判で有罪判決となったが…。

（羽月隆太郎元選手）「周囲にも同じように吸っているカープの選手がいたので、大丈夫だと思った」

選手が所属していた広島カープは、再調査に乗り出すという。

特に逮捕者が多いのは沖縄 「沖縄手押し」ＳＮＳ上で販売を持ちかけも

広がりをうかがわせる、ゾンビたばこ。中でも、とりわけ逮捕者が多いとされるのが沖縄県だ。

ＳＮＳ上では…

密売人とみられるアカウントが、ゾンビの絵文字とともに「沖縄手押し」という文言で販売を持ちかけている様子が散見された。

ちなみに「手押し」とは手渡しでの販売を意味する。

取材班は実態を探るため沖縄へ向かった。

【後編に続く】