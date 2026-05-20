音楽プロデューサー“けんたあろは”として活動する清野研太朗が、新曲「インマイハート」を本日リリースした。

同楽曲は、悩みを抱えるすべての人の背中を強く押す応援歌だという。さらに、夢を追い求める少年と、それを応援する親の心情や日常を、サッカーチームとのコラボレーションにより実写化したMVも公開された。今作の物語は、先週公開された「異世界協奏曲」とつながっており、「異世界協奏曲」では父親目線、「インマイハート」では息子目線が描かれるという、連動した仕掛けが見どころの作品となっているとのことだ。

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◾️インマイハート セルフライナーノーツ

聴いてくれた人の背中を押せるような、少しでも頑張ろうと思えるような曲を作ろうと思いました。

世代を問わず受け入れてもらえるように、難しい表現や行間を読んでもらう「含み」みたいなものを限りなく無くしてみました。ストレートにメッセージが伝わってほしいという意味もあります。

「なんだかんだと言ったって孤独とは無縁の人生で一体どこが不自由でどこが不幸と言えるだろう」

「ああだこうだと言ったって衣食住が揃った人生で一体何が虚しくて何が苦しいのだろう」

みんな漠然と「不幸」や「孤独」と言います。作り手側もそうで、「あなたは不幸で、孤独だけど、それでも大丈夫」と言いがちです。

嫌な出来事があってもそれを話す相手がいたり、悩み事があっても帰る場所がある。

命の危機と隣り合わせの生活でも無くて、水や食べ物を疑いもなく口にすることができる。

音楽を聴いて、サブスクにお金を払って、ライブを楽しんだり、楽器を買って練習することができる。

もうすでにある幸せを、もう一度見つめ直して頑張ろうという歌です。

是非聴いてください。

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◾️「異世界協奏曲」

2026年5月13日（水）リリース

配信：https://seinokentaro.lnk.to/isekaikyousoukyoku

※TVアニメ『サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話』OP主題歌

◾️イベント出演情報

＜shuffle＞

2026年5月30日（土）NEPO吉祥寺