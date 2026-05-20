¥´ー¥äー¤Ç²¹ÃÈ²½ËÉ»ß¡¡°¤Æî»Ô¤Ç¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¥«ー¥Æ¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×½ÐÈ¯¼°¡ÚÆÁÅç¡Û
°¤Æî»Ô¤Ç5·î20Æü¡¢¥´ー¥äー¤ÎÉÄ¤ò³Ø¹»¤ä´ë¶È¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¥«ー¥Æ¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î½ÐÈ¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥´ー¥äー¤Ë¤è¤ëÎÐ¤Î¥«ー¥Æ¥ó¤ÇÄ¾¼ÍÆü¸÷¤òËÉ¤®¡¢ÀáÅÅ¤äCO2ºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¢Êª¤ÎÀ®Ä¹¤ä¼ý³Ï¤Î³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢°¤Æî¾¦¹©²ñµÄ½ê½÷À²ñ¤¬6Ç¯Á°¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÊ¬¤±¤·¤Æ¥´ー¥äー¤ÎÉÄ240¥Ý¥Ã¥È¤ò¼Ö¤ËÀÑ¤ß¹þ¤ß¡¢°¤Æî»ÔÆâ¤Î³Ø¹»¤ä´ë¶È¤ØÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°¤Æî¾¦¹©²ñµÄ½ê½÷À²ñ¡Ë
¡ÖÃÏµå²¹ÃÈ²½ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÎÐ¤Î¥«ー¥Æ¥ó¤Å¤¯¤ê¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¥´ー¥äー¤Ï¡¢7·î¤´¤í¤Ë¼Â¤ò¤Ä¤±¡¢9·î¤Ë¤Ï¼ý³Ï¤Ç¤¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê²ÃÌÐÃ«Ãæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¡Ë
¡ÖÂç¤¤¯°é¤Æ¤¿Êý¤¬ÎÃ¤·¤µ¤¬Áý¤¹¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¯°é¤Æ¤¿¤¤¡£¹»¼ËÁ´ÉôÊ¤¤¦¤¯¤é¤¤¡×