ブラックサンダー「ハワイアンサンダー」登場！Wココナッツ香る夏限定の新フレーバー

初夏の気分を盛り上げてくれる、ブラックサンダーシリーズの新作「ハワイアンサンダー」が2026年5月19日（火）より全国で発売されます。香ばしいマカダミアナッツと、ココナッツパウダー＆ココナッツペーストを使用した“Wココナッツ”の味わいが魅力♡ザクザク食感と南国らしい爽やかな甘さで、手軽にハワイ気分を楽しめるチョコバーに仕上がっています。

南国気分を楽しめる新作チョコ

有楽製菓から登場する「ハワイアンサンダー」は、ブラックサンダーらしい満足感と、ハワイを感じる爽やかな味わいを両立した新商品です。

香ばしくローストしたマカダミアナッツを使用し、ひとくち食べた瞬間から豊かなナッツの風味が広がります。

さらに、ココナッツパウダーとココナッツペーストを組み合わせた“Wココナッツ”を採用することで、南国らしい甘みとミルキーなコクを実現。最後まで飽きずに楽しめる味わいに仕上げられています。

また、暑い時期にも食べやすいよう、カバーチョコを薄掛けにしているのもポイント。軽やかな口どけで、仕事や家事の合間のリフレッシュタイムにもぴったりです♪

ハワイアンサンダー



参考小売価格：64円（税込）

内容量：1本

発売日：2026年5月19日（火）

販売場所：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなど

※一部取扱いのない店舗もございます。

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ザクザク食感とWココナッツに注目

「ハワイアンサンダー」は、ブラックサンダーシリーズならではのザクザク食感も大きな魅力。ロースト感のあるマカダミアナッツとビスケットを絶妙に組み合わせ、ひとくちごとに異なる食感が楽しめます。

さらに、ココナッツ由来の自然な甘みが加わることで、濃厚なのに重すぎない絶妙なバランスに。1本でもしっかり満足感を得られる仕立てです。

パッケージデザインにも注目♡虹や海、ハワイで親しまれている花・プルメリアをあしらい、見た目からもリゾート気分を演出しています。

チョコレートの波をイメージしたデザインも印象的で、売り場でも目を引きそうです。

夏のおやつ時間をもっと楽しく

気軽に南国気分を味わえる「ハワイアンサンダー」は、これからの季節のおやつタイムにぴったりの新フレーバー。

ブラックサンダーらしいザクザク感はそのままに、マカダミアナッツとWココナッツの組み合わせで、夏らしい爽やかさを楽しめます。

ちょっと疲れた日の気分転換や、自分への小さなご褒美にもおすすめ♡コンビニなどで見かけたら、ぜひチェックしてみてくださいね。