「あと1品」が格安でかなう「モヤシと卵のカリカリチーズ焼き」レシピ。チーズの香ばしさがたまらない！
年中手に入りやすく、価格も安定している「モヤシ」と「ジャガイモ」は家計の味方。今回、“やる気”1%でもおいしくできるレシピをSNSで発信している料理研究家のまるみキッチンさんから、モヤシのシャキシャキ食感を活かした「モヤシと卵のカリカリチーズ焼き」のレシピを教えてもらいました。
モヤシをチーズと合わせて食欲倍増おかずに
香ばしいチーズの香りとシャキシャキモヤシで食欲倍増！ モヤシが細かくなるようにもむと、生地になじんで◎。
●モヤシと卵のカリカリチーズ焼き
【材料（4人分）】
モヤシ 1袋（200g）
卵 1個
ピザ用チーズ 50g
片栗粉 大さじ1
サラダ油 適量
塩 少し
【つくり方】
（1） 生地をつくる
モヤシは洗って袋に戻し、卵、チーズ、片栗粉を加えてもみ込む。
（2） 焼く
フライパンにサラダ油を温めて（1）を広げ入れ、中火で片面3分ずつ両面を色よく焼く。
（3） 仕上げる
器に盛り、塩をふる。
［1人分109kcal］
〈ポイント〉
モヤシの袋を使って生地をつくれば、洗い物も最小限に。
※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5mlです
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう