年中手に入りやすく、価格も安定している「モヤシ」と「ジャガイモ」は家計の味方。今回、“やる気”1%でもおいしくできるレシピをSNSで発信している料理研究家のまるみキッチンさんから、モヤシのシャキシャキ食感を活かした「モヤシと卵のカリカリチーズ焼き」のレシピを教えてもらいました。

モヤシをチーズと合わせて食欲倍増おかずに

香ばしいチーズの香りとシャキシャキモヤシで食欲倍増！ モヤシが細かくなるようにもむと、生地になじんで◎。

【写真】洗い物を出さないテクニック

●モヤシと卵のカリカリチーズ焼き

【材料（4人分）】

モヤシ 1袋（200g）

卵 1個

ピザ用チーズ 50g

片栗粉 大さじ1

サラダ油 適量

塩 少し



【つくり方】

（1） 生地をつくる

モヤシは洗って袋に戻し、卵、チーズ、片栗粉を加えてもみ込む。

（2） 焼く

フライパンにサラダ油を温めて（1）を広げ入れ、中火で片面3分ずつ両面を色よく焼く。

（3） 仕上げる

器に盛り、塩をふる。

［1人分109kcal］

〈ポイント〉

モヤシの袋を使って生地をつくれば、洗い物も最小限に。

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5mlです

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう