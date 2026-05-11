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【意外な事実】Gocarが明かすドブロマキシとグランカングーの違い「チャイルドシート3つ並べるっていうのはできない」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」が、「【お子様が3人以上いるなら？】ラジオで話せなかった！ゆるゆるアフタートーク！Vol.43～フィアット ドブロマキシ VS ルノー グランカングー～｜Ciao！FIAT LIFE」と題した動画を公開した。自動車解説者のGocarとラジオDJの山口千景が、フィアット「ドブロマキシ」とルノー「グランカングー」の2列目シートの違いについて語り合い、それぞれの特徴や選び方のポイントを提示した。



動画の冒頭では、ゴールデンウィークの過ごし方や、自転車の交通違反に対する「青切符」制度の話題で和やかにトークを展開。その後、本題であるルノー「グランカングー」とフィアット「ドブロマキシ」の比較へと移る。



Gocarは、両車種ともにセカンドシートが独立3座であることに触れつつ、ドブロマキシが3座とも同じ幅であるのに対し、グランカングーは「左右はちょっと広め、真ん中はちょっと狭めになっている」と設計の違いを解説。さらに、グランカングーの真ん中の席にはISOFIXの固定バーがないため、「チャイルドシート3つ並べるっていうのはできない」と、ファミリー層にとって重要なポイントを指摘した。



これに対し、自身も3人兄弟の末っ子だという山口は「兄弟3人で、お父さんお母さんが前に乗ったら、子供2人で後ろ1人ってやっぱちょっと寂しい」と実体験を交えてコメント。「兄弟横に3人で、ちゃんと安全にチャイルドシートで乗せられるっていうのは、すごく大事なこと」と、ドブロマキシのフラットな3座のメリットに深く共感する様子を見せた。



トーク後半では、シートの折りたたみ方や取り外しの可否、長尺物の積載など、両車の細かな使い勝手についても議論が白熱。Gocarは「日常生活、誰と何人で乗るか」「物、何を乗せたいか」によって選び方が大きく変わると語り、自身のライフスタイルに合わせた車選びの重要性を力説した。



専門的なジャーナリストの視点と、リアルな家族目線が交差した本動画。単なるスペック比較にとどまらない、乗り手の日常に寄り添った実践的な解説は、車選びに悩む多くのファミリー層にとって大きなヒントになりそうだ。