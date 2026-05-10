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積立だけじゃもったいないです。新NISAの積立投資枠でリターンを高める使い方を徹底解説！

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投資アドバイザーの鳥海翔氏が自身のYouTubeチャンネルで「積立だけじゃもったいないです。新NISAの積立投資枠でリターンを高める使い方を徹底解説！」を公開した。動画では視聴者からの様々な疑問に答えつつ、医療保険の真実や投資への向き合い方、新NISAの活用法などについて独自の視点から解説している。



動画の冒頭、鳥海氏は「医療費が上がると医療保険の価値が上がる」という世間の風潮に対し、「医療費が上がろうと受け取れる保険金は変わらない」と指摘する。生涯で支払う保険料と受け取れる保険金のシミュレーションを提示し、感情ではなく数字で判断することの重要性を強調した。



続いて、インデックス投資で老後を迎える前に倒れてしまうリスクについての質問を取り上げる。周囲に煽られて仕方なく投資をして後悔するケースを挙げ、「そもそも投資は義務ではない」「どう生きたいかがベースにある」と言及。自分で考え、投資をするかしないかを選択するべきであり、「自分が決めた決断に後から後悔しない」ことが大切だと語った。



さらに、新NISAの積立投資枠でボーナス月設定を利用した一括投資の裏技を、実際のSBI証券の画面を操作しながら具体的に解説。「楽天日本株4.3倍ブル」のようなレバレッジを効かせた投資信託については、値動きの激しさを示すデータを用いながら「長期投資には向いていない」と注意喚起を行っている。



また、一般家庭での現実的なシミュレーションに関する質問には、「月10万円を貯蓄できないのは当たり前ではない」と厳しく指摘。単身世帯と2人以上世帯の金融資産額のデータを示しつつ、実際に計算サイトを使って自分でシミュレーションしてみることを勧めた。



最後に鳥海氏は、シミュレーションを見るだけで満足せず、自身の現状に当てはめて具体的なアクションを起こすよう視聴者に呼びかけた。情報に流されることなく、自分自身で考え判断する姿勢こそが、資産運用において最も重要であるというメッセージで動画は締めくくられている。