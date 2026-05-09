　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※5月8日終値の5月1日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6173> アクアライン　東証Ｇ　　-51.9　　　38　
２. <3681> ブイキューブ　東証Ｐ　　-28.2　　　28　 ドローン関連
３. <6557> ＡＩＡＩ　　　東証Ｇ　　-20.7 　　910　
４. <1768> ソネック　　　東証Ｓ　　-19.6　　1083　 今期経常は41％減益へ
５. <5250> ＧＭＯプラ　　東証Ｓ　　-18.7　　1102　 人工知能関連
６. <3634> ソケッツ　　　東証Ｓ　　-16.6 　　793　 人工知能関連
７. <4772> ＳＭＥＪ　　　東証Ｇ　　-15.8 　　101　
８. <2148> ＩＴメディア　東証Ｐ　　-14.8　　1334　 減配見通しを嫌気
９. <4516> 日本新薬　　　東証Ｐ　　-14.4　　4093　 米カプリコアが提訴と伝わる
10. <4437> ＧＤＨ　　　　東証Ｇ　　-13.8　　1017　
11. <2034> コスピベア　　東証EN　　-12.7　　2030　
12. <5367> ニッカトー　　東証Ｓ　　-11.7 　　786　 半導体製造装置関連
13. <2326> デジアーツ　　東証Ｐ　　-11.6　　4940　 中計の下方修正を嫌気
14. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　東証Ｅ　　-11.6　　　84　
15. <4107> 伊勢化　　　　東証Ｓ　　-11.5　　4595　 塩化ニッケルの販売価格低下し１～３月営業益は２％減
16. <1360> 日経ベア２　　東証Ｅ　　-11.1　　82.6　
17. <5906> エムケー精工　東証Ｓ　　-11.0 　　774　 ２７年３月期営業益は１９％減を計画
18. <1357> 日経Ｄインバ　東証Ｅ　　-11.0　　3366　
19. <2901> Ｗディッシュ　東証Ｓ　　-11.0 　　170　
20. <2038> 原油先Ｗブル　東証EN　　-10.6　　2600　
21. <1459> 楽天Ｗベア　　東証Ｅ　　-10.5 　　136　
22. <3668> コロプラ　　　東証Ｐ　　-10.2 　　387　 １０～３月期減収・営業減益
23. <9537> 北陸ガス　　　東証Ｓ　　-10.2　　4670　
24. <6809> ＴＯＡ　　　　東証Ｐ　　-10.2　　1569　 ２７年３月期減配見通し
25. <5955> ワイズＨＤ　　東証Ｓ　　-10.2　　　97　 半導体関連
26. <7575> 日本ライフＬ　東証Ｐ　　-10.1　　1263　 ２７年３月期営業益は１５％減を計画
27. <8255> アクシアル　　東証Ｐ　　-10.0　　1003　 今期営業益は４％減を計画
28. <1671> ＷＴＩ原油　　東証Ｅ 　　-9.6　　5142　
29. <541A> Ｏｎｅ高配グ　東証Ｅ 　　-9.5　　1040　
30. <2195> アミタＨＤ　　東証Ｇ 　　-9.4 　　470　
31. <9941> 太洋物産　　　東証Ｓ 　　-9.4　　1021　
32. <6566> 要興業　　　　東証Ｓ 　　-9.3　　1354　
33. <2585> Ｌドリンク　　東証Ｐ 　　-9.3　　1318　
34. <6099> エラン　　　　東証Ｐ 　　-9.2 　　690　
35. <2413> エムスリー　　東証Ｐ 　　-9.2　　1359　 今期最終益８％増の計画も物足りなさを意識
36. <9158> シーユーシー　東証Ｇ 　　-9.1 　　705　 先行投資で２７年３月期営業減益へ
37. <5243> ノート　　　　東証Ｇ 　　-9.0　　2150　 人工知能関連
38. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　東証Ｅ 　　-8.7　　8216　
39. <2768> 双日　　　　　東証Ｐ 　　-8.5　　5690　 レアアース関連
40. <7972> イトーキ　　　東証Ｐ 　　-8.4　　2893　 １～３月期決算良好も利益確定売り
41. <1690> ＷＴ原油　　　東証Ｅ 　　-8.4　　2330　
42. <3137> ファンデリー　東証Ｓ 　　-8.2 　　236　
43. <1605> ＩＮＰＥＸ　　東証Ｐ 　　-8.0　　3788　
44. <1685> ＷＴエナジー　東証Ｅ 　　-7.9 　810.1　
45. <3070> ジェリビンズ　東証Ｇ 　　-7.9　　　93　
46. <2791> 大黒天　　　　東証Ｐ 　　-7.9　　4505　 円高メリット関連
47. <6740> Ｊディスプレ　東証Ｐ 　　-7.9　　　82　
48. <157A> Ｇモンスター　東証Ｇ 　　-7.8　　1036　
49. <7412> アトム　　　　東証Ｓ 　　-7.8 　　604　
50. <4119> 日ピグＨＤ　　東証Ｓ 　　-7.8　　5330　

株探ニュース