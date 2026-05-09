週間ランキング【値下がり率】 (5月8日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※5月8日終値の5月1日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6173> アクアライン 東証Ｇ -51.9 38
２. <3681> ブイキューブ 東証Ｐ -28.2 28 ドローン関連
３. <6557> ＡＩＡＩ 東証Ｇ -20.7 910
４. <1768> ソネック 東証Ｓ -19.6 1083 今期経常は41％減益へ
５. <5250> ＧＭＯプラ 東証Ｓ -18.7 1102 人工知能関連
６. <3634> ソケッツ 東証Ｓ -16.6 793 人工知能関連
７. <4772> ＳＭＥＪ 東証Ｇ -15.8 101
８. <2148> ＩＴメディア 東証Ｐ -14.8 1334 減配見通しを嫌気
９. <4516> 日本新薬 東証Ｐ -14.4 4093 米カプリコアが提訴と伝わる
10. <4437> ＧＤＨ 東証Ｇ -13.8 1017
11. <2034> コスピベア 東証EN -12.7 2030
12. <5367> ニッカトー 東証Ｓ -11.7 786 半導体製造装置関連
13. <2326> デジアーツ 東証Ｐ -11.6 4940 中計の下方修正を嫌気
14. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 東証Ｅ -11.6 84
15. <4107> 伊勢化 東証Ｓ -11.5 4595 塩化ニッケルの販売価格低下し１～３月営業益は２％減
16. <1360> 日経ベア２ 東証Ｅ -11.1 82.6
17. <5906> エムケー精工 東証Ｓ -11.0 774 ２７年３月期営業益は１９％減を計画
18. <1357> 日経Ｄインバ 東証Ｅ -11.0 3366
19. <2901> Ｗディッシュ 東証Ｓ -11.0 170
20. <2038> 原油先Ｗブル 東証EN -10.6 2600
21. <1459> 楽天Ｗベア 東証Ｅ -10.5 136
22. <3668> コロプラ 東証Ｐ -10.2 387 １０～３月期減収・営業減益
23. <9537> 北陸ガス 東証Ｓ -10.2 4670
24. <6809> ＴＯＡ 東証Ｐ -10.2 1569 ２７年３月期減配見通し
25. <5955> ワイズＨＤ 東証Ｓ -10.2 97 半導体関連
26. <7575> 日本ライフＬ 東証Ｐ -10.1 1263 ２７年３月期営業益は１５％減を計画
27. <8255> アクシアル 東証Ｐ -10.0 1003 今期営業益は４％減を計画
28. <1671> ＷＴＩ原油 東証Ｅ -9.6 5142
29. <541A> Ｏｎｅ高配グ 東証Ｅ -9.5 1040
30. <2195> アミタＨＤ 東証Ｇ -9.4 470
31. <9941> 太洋物産 東証Ｓ -9.4 1021
32. <6566> 要興業 東証Ｓ -9.3 1354
33. <2585> Ｌドリンク 東証Ｐ -9.3 1318
34. <6099> エラン 東証Ｐ -9.2 690
35. <2413> エムスリー 東証Ｐ -9.2 1359 今期最終益８％増の計画も物足りなさを意識
36. <9158> シーユーシー 東証Ｇ -9.1 705 先行投資で２７年３月期営業減益へ
37. <5243> ノート 東証Ｇ -9.0 2150 人工知能関連
38. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 東証Ｅ -8.7 8216
39. <2768> 双日 東証Ｐ -8.5 5690 レアアース関連
40. <7972> イトーキ 東証Ｐ -8.4 2893 １～３月期決算良好も利益確定売り
41. <1690> ＷＴ原油 東証Ｅ -8.4 2330
42. <3137> ファンデリー 東証Ｓ -8.2 236
43. <1605> ＩＮＰＥＸ 東証Ｐ -8.0 3788
44. <1685> ＷＴエナジー 東証Ｅ -7.9 810.1
45. <3070> ジェリビンズ 東証Ｇ -7.9 93
46. <2791> 大黒天 東証Ｐ -7.9 4505 円高メリット関連
47. <6740> Ｊディスプレ 東証Ｐ -7.9 82
48. <157A> Ｇモンスター 東証Ｇ -7.8 1036
49. <7412> アトム 東証Ｓ -7.8 604
50. <4119> 日ピグＨＤ 東証Ｓ -7.8 5330
株探ニュース
※5月8日終値の5月1日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6173> アクアライン 東証Ｇ -51.9 38
２. <3681> ブイキューブ 東証Ｐ -28.2 28 ドローン関連
３. <6557> ＡＩＡＩ 東証Ｇ -20.7 910
４. <1768> ソネック 東証Ｓ -19.6 1083 今期経常は41％減益へ
５. <5250> ＧＭＯプラ 東証Ｓ -18.7 1102 人工知能関連
６. <3634> ソケッツ 東証Ｓ -16.6 793 人工知能関連
７. <4772> ＳＭＥＪ 東証Ｇ -15.8 101
８. <2148> ＩＴメディア 東証Ｐ -14.8 1334 減配見通しを嫌気
９. <4516> 日本新薬 東証Ｐ -14.4 4093 米カプリコアが提訴と伝わる
10. <4437> ＧＤＨ 東証Ｇ -13.8 1017
11. <2034> コスピベア 東証EN -12.7 2030
12. <5367> ニッカトー 東証Ｓ -11.7 786 半導体製造装置関連
13. <2326> デジアーツ 東証Ｐ -11.6 4940 中計の下方修正を嫌気
14. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 東証Ｅ -11.6 84
15. <4107> 伊勢化 東証Ｓ -11.5 4595 塩化ニッケルの販売価格低下し１～３月営業益は２％減
16. <1360> 日経ベア２ 東証Ｅ -11.1 82.6
17. <5906> エムケー精工 東証Ｓ -11.0 774 ２７年３月期営業益は１９％減を計画
18. <1357> 日経Ｄインバ 東証Ｅ -11.0 3366
19. <2901> Ｗディッシュ 東証Ｓ -11.0 170
20. <2038> 原油先Ｗブル 東証EN -10.6 2600
21. <1459> 楽天Ｗベア 東証Ｅ -10.5 136
22. <3668> コロプラ 東証Ｐ -10.2 387 １０～３月期減収・営業減益
23. <9537> 北陸ガス 東証Ｓ -10.2 4670
24. <6809> ＴＯＡ 東証Ｐ -10.2 1569 ２７年３月期減配見通し
25. <5955> ワイズＨＤ 東証Ｓ -10.2 97 半導体関連
26. <7575> 日本ライフＬ 東証Ｐ -10.1 1263 ２７年３月期営業益は１５％減を計画
27. <8255> アクシアル 東証Ｐ -10.0 1003 今期営業益は４％減を計画
28. <1671> ＷＴＩ原油 東証Ｅ -9.6 5142
29. <541A> Ｏｎｅ高配グ 東証Ｅ -9.5 1040
30. <2195> アミタＨＤ 東証Ｇ -9.4 470
31. <9941> 太洋物産 東証Ｓ -9.4 1021
32. <6566> 要興業 東証Ｓ -9.3 1354
33. <2585> Ｌドリンク 東証Ｐ -9.3 1318
34. <6099> エラン 東証Ｐ -9.2 690
35. <2413> エムスリー 東証Ｐ -9.2 1359 今期最終益８％増の計画も物足りなさを意識
36. <9158> シーユーシー 東証Ｇ -9.1 705 先行投資で２７年３月期営業減益へ
37. <5243> ノート 東証Ｇ -9.0 2150 人工知能関連
38. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 東証Ｅ -8.7 8216
39. <2768> 双日 東証Ｐ -8.5 5690 レアアース関連
40. <7972> イトーキ 東証Ｐ -8.4 2893 １～３月期決算良好も利益確定売り
41. <1690> ＷＴ原油 東証Ｅ -8.4 2330
42. <3137> ファンデリー 東証Ｓ -8.2 236
43. <1605> ＩＮＰＥＸ 東証Ｐ -8.0 3788
44. <1685> ＷＴエナジー 東証Ｅ -7.9 810.1
45. <3070> ジェリビンズ 東証Ｇ -7.9 93
46. <2791> 大黒天 東証Ｐ -7.9 4505 円高メリット関連
47. <6740> Ｊディスプレ 東証Ｐ -7.9 82
48. <157A> Ｇモンスター 東証Ｇ -7.8 1036
49. <7412> アトム 東証Ｓ -7.8 604
50. <4119> 日ピグＨＤ 東証Ｓ -7.8 5330
株探ニュース