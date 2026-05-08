BIGBANG、8月からワールドツアー開催＆ファンクラブリニューアルで本格再始動へ｜コーチェラでも存在感

K-POP界のレジェンド・BIGBANG（ビッグバン）が、今年デビュー20周年という大きな節目を迎える中、FANCLUB「BIGBANG GLOBAL OFFICIAL FANCLUB V.I.P (JP)」としてリニューアルされることが発表された。グループの再始動に向けた動きがいよいよ本格化し、長年待ち続けてきたファンの期待が一気に高まっている。

その存在感を改めて証明したのが、4月12日・19日（現地時間）に米国カリフォルニア州インディオで開催された世界最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival（コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル）」への出演だ。BIGBANGは大型ステージのアウトドアシアターに登場し、圧巻のパフォーマンスを披露。激しい花火とともに姿を現したメンバーは、圧倒的なパフォーマンス力とカリスマ性で観客を魅了。世界中の音楽ファンを前に、強烈な印象を残すステージとなった。

さらにステージ上では、2026年に迎えるデビュー20周年を記念したワールドツアーを、今年8月よりスタート予定であることも発表。具体的な日程や開催都市などの詳細は、今後順次発表される見込みだ。

今回発表されたFANCLUBのリニューアルを皮切りに、日本を含むグローバルでの活動再開、さらには新たな展開と今後の発表への期待も高まっており、世界中から大きな注目が集まっている。

今後の日本での活動情報や最新ニュースが随時発信される予定となっており、220周年というBIGBANGにとって特別な節目をより楽しむためにも、オフィシャルファンクラブから発信される情報をチェックしてみてはいかがだろうか。

さらに、メンバー個々の活動も活発で、TAEYANG（テヤン）はニューアルバム『QUINTESSENCE』を5月18日にリリース予定。20周年イヤーを迎えるBIGBANGをめぐる話題は、グループとしてもソロとしても広がりを見せている。

【ファンクラブ詳細】

▼BIGBANG GLOBAL OFFICIAL FANCLUB V.I.P (JP)〈既存会員様 (先行手続き)〉【対象者】 BIGBANG オフィシャルファンクラブ 既存の無料会員【手続き期間】 2026年5月7日(木) 17:00〜2026年6月30日(火) 23:59

〈新規入会〉【手続き期間】 2026年5月8日(金) 20:00〜

〈共通事項〉【会員有効期限】2027年8月31日(火)まで※有効期限は一律 2027年8月31日(火) まで。

【会費】5,200円 (税込)※別途手数料300円

【サービス内容】・デジタル会員証・会員限定ウェブコンテンツ(不定期)・会員限定オリジナルグッズ販売・チケット先行予約※チケットの確保を確証するものではない。・メールマガジン配信サービス・その他当会が定める特典（不定期）and more…

BIGBANG GLOBAL OFFICIAL FANCLUB V.I.P (JP)https://vip.fc.avex.jp/