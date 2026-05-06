かいとを一途に想い続けたものの、振り向いてもらえることはなく、恋の難しさに苦しんでいたゆあ。最終日には、「全体的にイラつきました」とダメ出しする前代未聞の告白をしたものの、真っ直ぐに潔く己の恋と向き合ったゆあの姿に、スタジオからは「かっこええ」「No.1かも」と称賛の声が相次いだ。

【映像】歴代の告白でNo.1の声！美人JKの前代未聞の告白（一部始終）

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。4日はクライストチャーチ編最終話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。





■今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

とあ（金沢十亜、高2／東京都）

はるめ（伊澤春苺、高1／京都府）

れな（花守麗奈、高2／東京都）

【継続】

ゆうひ（岩間夕陽、高2／千葉県、「チュンチョン編」からの継続）

ゆあ（小林ゆあ、高3／神奈川県、「卒業編2026」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

とおま（小川永真、高3／福島県）

ゆうま（今野優誠、高1／茨城県）

かいと（田代魁音、高3／東京都）

こたろう（桜木琥太郎、高3／大阪府）

【継続】

りお（酒井理央、高3／東京都、「テグ編」からの継続）

「こんちわ」から始まる異例の告白…強気なゆあにスタジオ騒然

かいとへの想いを貫いてきたものの、かいとが振り向く素振りはなく、思い悩んでいたゆあだったが、最終日の告白タイムでは、迷うことなくかいとの元へ。

砂浜を歩きながら、まっすぐ前を見据え、覚悟を感じさせるゆあに、スタジオからは「かっこいいね」と早くも注目が集まる。そしてかいとの前で立ち止まると、「こんちは」と切り出すと、「伝えたいことがあって」と切り出した。

ゆあは、「最初はミステリアスで変な人だなと思って、気になって」と出会いを振り返りながら、「隣とか誘っても反応薄いし、全然笑ってくれないし、テンションが低い！全体的にイラつきました」と率直すぎる言葉でダメ出しを連発。どこか甘さや切なさが漂うのが“定番”の告白の場に、まさかのダメ出しの連発で、スタジオの井上は「最高！ゆあ最高!!」と大盛り上がり。

本音をぶつけたあと、ゆあは一呼吸置いて「でも、ゆあ的にけじめをつけたいなと思って。けじめをつけなきゃやってらんないなと思って、今から思ってること言います！気持ちを伝えます！」と宣言。そして「好きです！付き合ってください！」と、勢いよくかいとへ手を差し出した。どこか“ダメ”だということをわかっているゆあ。涙をにじませながらも、想いを貫く真っ直ぐな姿に、井上は「いやかっこいい！これはゆあ素晴らしい」と大きな声を上げた。

「幸せになってください！」失恋に涙しながらも、最後まで強さを見せたゆあ

かいとがその手を握ることはなかったが、「ゆあちゃんも辛いこととかあったと思うし、でも、そんなときでも周りが元気ないときは盛り上げたりしてるゆあちゃんを見て、僕はすごいなと思ったし、人としてめっちゃ尊敬できました」とゆあの良いところを伝えた。

そのうえで、かいとは「僕はいま好きな人が他にいて、その人と付き合いたいなって思ってるので、ゆあちゃんの気持ちには応えることはできません」と言うと、ゆあは間髪入れずに「ですよね！」と切り返し、「（でも）好きな子と成立したいんだったら、もっとハキッとしてください！」と最後まで“ゆあ節”を炸裂。涙目ながら「幸せになってください！」とかいとにエールを送り、その強さと優しさで、ゆあの恋は幕を閉じた。

告白後、ゆあは「振られたから悲しい」と涙を見せながらも、自分に元気がなくても周りを盛り上げる気遣いに気づいてくれていたかいとに対して、「見ててくれたんだなって思いました。ヘヘッ……」と泣き笑い。

ただしその直後、「嬉しかったけど、ちょっと男らしさが足りなかった。今言われたって意味なくね？どのタイミングで言ってんの！」とツッコみ、「切り替えてこ！次は絶対ナヨナヨじゃない人頑張って落とします！」と力強く宣言。最後は「マジムカつくんですけどー！！」と砂浜で叫び、前を向く姿を見せた。

一連の告白を見届けた見届人ら。井上は「かっこええ、素晴らしいまじで」と大絶賛。さらに「俺いっぱい『今日好き』の告白見てきたけど、ゆあがNo.1かも」と言い、他のスタジオ陣からも「尊敬した」と、これまでの名シーンの中でもトップクラスとの声が。

好きな気持ちも不満も、すべてを正直にぶつけたうえで潔く去っていったゆあ。恋は実らなかったものの、そのまっすぐな姿は、多くの視聴者の心に強く残る名告白となった。

