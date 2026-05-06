5月10日（日）よる10時30分より第5話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。

当記事では、5月3日（日）放送の第4話を場面写真とともに振り返る。

※以下、ネタバレを含みます

ミンソク（志尊淳）は桃子（仁村紗和）に、映里（長濱ねる）との婚約が親同士の都合で決められたもので、すでに解消されていることを打ち明ける。だが、映里が突然現れた理由は分からず戸惑うミンソク――。

翌日、ホテルで夏目（松岡卓弥）が外国人客の対応に困っている場面に遭遇したミンソクは、桃子の言葉を思い出し勇気を出して助け、夏目から感謝される。その様子を水島（矢柴俊博）が不満げに見つめていた…。

診療所に戻ると映里がこども食堂を手伝っており、桃子の前でミンソクとの思い出を語って桃子を動揺させる。ミンソクはそんな映里にはっきりと別れを告げ、「今は隣で笑いたい人がいる」と桃子への想いをにじませる。

一方、セレブで完璧な映里の存在に気後れし、いつもと違った様子の桃子に気づいた拓人はそっと励ます。桃子自身もまだ気づいていないミンソクへの想いに気づいてしまった拓人は、「そんなに分かりやすく、嫉妬すんなよ」とひとり呟く。

翌日、桃子は雨を心配するミンソクを振り払って自転車で往診へ。

なかなか帰ってこない桃子を心配したミンソクは必死に探し回り、自転車で転倒した桃子を見つけ、抱き上げて病院へ。

父を亡くした23年前の朝、寒さを心配する父の優しい手を振り払ってしまった後悔を語る桃子に、ミンソクは「僕はずっと、ここにいます」と寄り添う。安心して眠りについた桃子の病室に現れた拓人にミンソクは「桃子先生は、僕にとって、とても......とてもとても、大切な人なんだって」とやっと気づいた自分の気持ちを告げる。

拓人も「お前より......もっともっと、何十倍も、何百倍も、何千倍も、俺にとって、桃子は大切だ」と、ついに2人の想いが激しくぶつかる…！

ミンソクの元婚約者・映里の登場で一気に物語が動き出した第4話。回想シーンでは、映里が結婚を決意したことをミンソクに告げる6年前の初々しい二人の姿が。花束を持って現れたミンソクの姿へのSNSでの反応も。

診療所に現れた映里の桃子に対する“思い出攻撃”に、SNSでは今後の動向を気にする声も上がった。

雨の中のミンソクと桃子の抱擁を目撃する拓人の場面ではざわつく声が。病室では桃子の手を握るミンソクをけん制する拓人…という静かながらも熱い攻防が繰り広げられると、感情移入する声も。視聴者の心も揺れた第4話のエンディングとなった。

ミンソクと映里の気になる関係、そして桃子をめぐってミンソクと拓人が想いをぶつける怒涛の展開に、今回も“ミンソクさん”、“桃子先生”、“拓人先生”など関連ワードがトレンドインし、日本のトレンド1位も獲得した。

5月10日（日）の第5話放送前まで、TVerでは第1話から第4話を無料イッキ見配信中！

TVer：https://tver.jp/series/srv7am36zd

お気に入りのシーンをリピートしたり、第4話まで一気に追いつくことができるチャンス！23年の時を超え、運命の再会を果たしたミンソクと桃子。幼馴染・拓人との複雑な三角関係、そして令嬢・映里の出現と予想外の展開が積み重なる波乱だらけのラブストーリー。さらに大きく揺れ動く第5話を前に、これまでのストーリーをチェックしよう！

第5話では、拓人がミンソクに宣戦布告でついに正面衝突!? ミンソクと桃子の恋の行方は――？

第5話のあらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/story/

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

主題歌：AI「It’s You」（EMI Records/UNIVERSAL MUSIC）

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/

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Hulu：https://www.hulu.jp/ten-strokes-to-you/

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