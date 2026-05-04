ナエくまさんの漫画「カードの引き落としがされないと…」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

ある日届いた「カードの引き落としができませんでした」というメール。よくある詐欺メールかと思っていたのですが、ちゃんと読んでみたところ…という内容で、読者からは「気を付けないと…！」「勉強になりました」などの声が上がっています。

ちょっとの油断で増えてしまった手間

ナエくまさんは、インスタグラムとブログ「ナエくまのブログ」で作品を発表しています。ナエくまさんに、作品についてのお話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

ナエくまさん「カードの引き落としができなかったことが原因で、予想外のことがたくさんあったので、『私と同じことをしないように気を付けてね』という気持ちで漫画にしました」

Q.引き落としができなかったのは、このときが初めてだったのでしょうか。

ナエくまさん「はい、今回が初めてでした」

Q.明細を確認したとき、どのような気持ちになりましたか。

ナエくまさん「『ちゃんと入金していれば、こんなことにならなくて済んだのに』という気持ちと、『引き落としができないことで、支払先に迷惑をかけたのでは』という申し訳ない気持ちになりました」

Q.これ以降、振り込みや引き落としについて注意していることはありますか。

ナエくまさん「カードの引き落とし確定のメールが月末に届くので、金額を確認したら早目に引き落とし口座の残金確認と入金をしています。また、引き落とし日の数日前に、改めて残金確認をするようになりました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ナエくまさん「『このような経験がないので勉強になります』と言っていただきました。他の人にはこんな経験をしてほしくないので、このコメントはうれしかったです。友人に話したときは、「そういうことがないように、私は給料が振り込まれる口座とカードの引き落とし口座は同じにしているよ」と言われたりしました」