「今日好き」瀬川陽菜乃（ひなの）、ショートパンツから美脚輝く「脚が綺麗すぎ」「テーマパーク感ある」と反響
【モデルプレス＝2026/05/04】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃（せがわ・ひなの）が5月3日、自身のInstagramを更新。テーマパークへのお出かけショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真「今日好き」5回参加美女「脚が綺麗すぎ」ショートパンツから美脚輝く
瀬川は「LEGOLAND またいきたい」とつづり、レゴランドを訪れた際の写真を複数枚投稿。ベージュ系のベストとショート丈パンツのセットアップにドット柄のトップスを合わせたカジュアルなコーディネートを披露しており、ショート丈パンツからは引き締まった脚のラインがスラリと伸びている。
この投稿には「脚が綺麗すぎ」「このコーディネート真似したい」「可愛すぎます」「テーマパーク感ある服装で良いですね」「さすがの着こなしです」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真「今日好き」5回参加美女「脚が綺麗すぎ」ショートパンツから美脚輝く
◆瀬川陽菜乃、ショートパンツから美脚スラリ
瀬川は「LEGOLAND またいきたい」とつづり、レゴランドを訪れた際の写真を複数枚投稿。ベージュ系のベストとショート丈パンツのセットアップにドット柄のトップスを合わせたカジュアルなコーディネートを披露しており、ショート丈パンツからは引き締まった脚のラインがスラリと伸びている。
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
この投稿には「脚が綺麗すぎ」「このコーディネート真似したい」「可愛すぎます」「テーマパーク感ある服装で良いですね」「さすがの着こなしです」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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