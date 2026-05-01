タレント石原良純（64）が1日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。最近「マジ怒られ」した大御所俳優について語った。

石原は役者としての先輩について語る中、俳優高橋英樹（82）について「俳優でバラエティーに出てる人の中で、一番年長者ぐらいなんだけど」と切り出した。

一昨日、高橋とクイズ番組で共演し「あまりにも俺が出来が悪かったの。そしたら休憩時間のスタジオの通りすがりで『良純、しっかりやれよ』って怒られたの」と苦笑い。パーソナリティーの今田耕司が「いいな！64が怒られてる」と声を上げて笑うと、「俺さ、久しぶりにマジ怒られ。例えば昔、現場で30年、40年前に英樹さんと時代劇やった時は『石原君こうだよ』『おい、しっかりちゃんとやれよ』とか言われてたじゃん。久しぶりに、何十年ぶりに怒られたの」と驚いた様子で語った。

石原は「『俳優の端くれでテレビに出てきてる人間が若いやつらにあれしちゃ（負けては）だめだぞ』と。『しっかりやれよ』と」と発破をかけられたといい、「考えたら数えるしかいないのよ。この間もスタジオで『良純』って言う人がいて。誰だろう？と思ったら寺尾聡さんでさ。あ！あ！どうも！って。何人かいるんですよ、まだ。それはありがたいことだよ」と自身をしかる人の存在に感謝した。

高橋の激励については「通りすがりだよ？『おい、ちゃんとやれよ』『しっかりやれよ』って。（背筋が）伸びてさ、ヤバい！と思って」と改めて気を引き締めていた。