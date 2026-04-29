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「口封じのためにやったのではないか」YouTuberが指摘する『田鎖ブラザーズ』父殺害の違和感

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【田鎖ブラザーズ】第２話ドラマ考察 父は警察へ自首しようとしていた！工場長に頼んだ理由 岡田将生 染谷将太 宮近海斗 TravisJapan」を公開した。TBSドラマ『田鎖ブラザーズ』第2話を受け、父・田鎖朔太郎が殺害された背景や、事件当日に起きた不可解な出来事について独自の視点で考察している。



動画内でトケル氏は、朔太郎が事件当日、カラシマ金属工場の工場長・辛島貞夫に「家族の事をお願いします」と頼んでいたシーンに注目。「工場でやっていた悪事を一人で被って自首するから、家族のその後の生活をお願いしますと言っていたのではないか」という説を展開した。その上で、自首されると困る人物が、悪事が表沙汰になる前に口封じのために田鎖夫妻を殺害した可能性があると推測している。



さらに、事件当日の夜に田鎖真が目を覚ました際、消防車のサイレンが鳴っていた点に言及。「田鎖夫妻が殺されるのと同じタイミングで火をつけられた」と指摘し、辛島夫妻の家でも火事が起きていた可能性を示唆した。ティザー映像にある火事で運び出されるシーンを根拠に、辛島ふみが現在車椅子で生活している理由も、表向きの「山岳事故」ではなく「火事での怪我ではないか」と分析している。また、事件の周辺にいたノンフィクション作家・津田雄二については「昼に顔を出して夜にまた来ますと言っていた以上、自分から殺人をやるとは考えられない」と断言。背後に黒幕が存在し、津田は何者かに脅されて関与させられたとの見方を示した。



最後には、真や田鎖稔が真犯人であるという説を否定し、「犯人が海外へ行っていて時効を迎えていないのでは」との予想を披露。逮捕できない犯人をどう裁くのかが今後の焦点になると語り、次なる展開への期待を残して動画を締めくくった。