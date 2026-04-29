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「男は年下の音楽を絶対に聴くことができない！」平井拓郎が指摘する“若い世代の楽曲を拒絶する”男性心理

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「バンドマンしか知らないセカイ」の平井拓郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「男はなぜ年下の音楽が聴けないのか」を公開した。動画内では、男性が自分より年下のアーティストの楽曲を受け入れられない現象について、独自の視点から解説している。



平井氏は最近、ボーカルダンスグループ「M!LK」の楽曲を積極的に聴いているが、友人に勧めたところ強い拒絶反応を示されたという。この経験から「男は年下の音楽を絶対に聴くことができない！例外は1件も無い！」と断言。その理由として、14歳から19歳頃までに出会った音楽が人生に残り続ける「自伝的記憶」を挙げ、年齢とともに脳が固定化され、新たな外的刺激を受け入れにくくなると説明した。



さらに、楽曲のリリース年ではなく「生まれた生年月日の数字が、新しい世代の音楽を入れることができない」という説を展開。ジミ・ヘンドリックスのように自分より先に生まれたアーティストであれば、若くして制作した楽曲でも聴くことができると指摘した。また、男性が年下の音楽を避ける根底には、群れのリーダーである若い男から除外されてしまうという「恐ろしさ」があるとし、本能的な防衛が働いていると分析。一方で、女性シンガーの楽曲であれば年下でも聴くことができるという特例にも触れている。



最後には「年下の男の音楽を男は聴くことはできない。これは紛れもない事実」としつつも、「ただ勇気を出して立ち向かえば聴くことはできる。恐るるべからず、前に出て聴いていきましょう」と視聴者に呼びかけ、新しい音楽との出会いを楽しむよう促して動画を締めくくった。