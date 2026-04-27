純烈弟分「モナキ」じん、お揃いの真相・こだわりの美容ルーティン・メンバーとの距離感…読者の質問に全力回答【インタビュー連載Vol.2】
【モデルプレス＝2026/04/27】純烈の弟分グループ「モナキ」のインタビュー連載。Vol.2はじん（39）が読者から届いた質問に回答したソロインタビュー。【モデルプレスインタビュー連載Vol.2】
【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。モデルプレスでは、4月8日「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でデビューを果たしたばかりの彼らにインタビューを実施し、5日連続でグループ＆ソロインタビューを配信。事前に読者「モナカマ」（※モナキのファンネーム）から募集した質問を聞いた。
＜じんくんとケンケンさんのスマホのキーホルダーはどんな経緯でお揃いになったんですか？／10代女性＞
じん：いただきものです！僕とケンケンが気に入って「可愛い〜！」と言ってつけています。たくさんいただいたので、実はみんなでお揃いです（笑）。
＜朝起きた時やステージ前など、たくさんのルーティンをお持ちだそうですが、美容のために欠かさずにしていることはありますか？／30代女性＞
じん：最近はなかなかできていないので胸を張って言えないのですが…本来ならば、夜はちゃんと湯船にも浸かりたいです。ただ、長く入りすぎると顔の赤みが出るので、20〜30分を目安に本当は入りたいです。あとは、毎日朝晩パックをして、白湯もずっと飲んでいます！健康と美容はほぼイコールなので、冷たいものは飲まないようにしているんです。
朝から順番に行くと、朝はまず白湯を飲んで、トマトジュース、甘酒、プロテインを飲みます。そしてパックをしてお出かけします。帰ってきて、ちゃんとメイクを落として、湯船に浸かって、パックをして寝ます。
― 朝に飲むものがたくさん！
じん：どんどん増えていきました（笑）。白湯は、体温を上げるので代謝や免疫も上がるし、トマトジュースは、朝方空腹時にリコピンを摂ると血糖値の上昇を緩やかにしてくれるそうなので、食事の前に基本は摂るようにしています。美白にも繋がりますし、抗酸化作用で老化防止にも！甘酒は、飲む点滴と言われるようなものでして、僕は結構濃厚な甘酒にしているのですが、腸にもめちゃくちゃ効くみたいです。腸は第2の脳と言われるくらい、腸の状態でマインドやメンタルも変わってしまうようなので。
＜じんくんへ質問です！モナキの中では最年長のじんくんですが僕がメンバーのお兄さんしているなぁ（笑）って時はありますか？また僕よりもお兄さんと思うメンバーが居たら教えてください／40代女性＞
じん：全くそこは考えたことがなくて…ごめんなさい（笑）。でもそれには明確な理由があります！過去の芸能活動でも、『テニスの王子様 2ndシーズン』だったらダブルスのペア役が小関裕太くんだったり、『烈車戦隊トッキュウジャー』でも志尊淳くんがいたり、歳が離れている俳優さんたちと同い年の役をやらないといけない場面はたくさんありましたが、そこで年齢を気にしてしまうとそれが画面にも出ちゃうと思うんです。年齢は気にしないし、気にさせないように自分も意識するということが染み付いているので、すぐに敬語はやめさせますし、呼び捨てが難しいのであれば「じんくん」と言ってもらったり、あだ名をつけてもらったりしています！
よく「ジェネレーションギャップありますか？」と聞かれますが、僕の方ではあえてそういうのは意識しないようにしてフラットに考えるようにしていました。僕が年上っぽいなと思うこともあまりないですね。
…ただ、1つ言うとしたら、ラウンド（歌唱中に客席へ降りて客席を回ること）をする時、ステージに戻ってきた時に1番ぜいぜいしているなと思うこともあるので、そういうところでもしかしたら…という生物学的なものは感じました（笑）。
― じんさんは人との距離を縮めるのが得意そうですね！
じん：そんなことないです。不器用なので、むしろ自分では不得意だと思っています…。恋愛でも駆け引きができないですし、正面から自分を「100」で出すしかできないので、自分をパッと見せて「嫌われるんだったらもうそれでいいや」という諦めがあるから、距離が縮まるのが早いと思われるのかもしれないです。
― メンバーの皆さんは全力でぶつかってきてくれたじんさんを受け入れたのですね！
じん：幸いにも。いい感じに反応していただいて、拒絶はされていないと思います（笑）。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
1987年2月26日生、東京都板橋区出身、AB型、180cm、メンバーカラーはオレンジ
3歳からエレクトーンを始め、小学生の頃より作曲に親しむ。音楽を通して表現する楽しさに惹かれ、芸能の世界へ。2011年、ミュージカル『テニスの王子様 2ndシーズン』の大石秀一郎役で注目を集める。その後も数々の舞台や映像作品で主演も務め、2014年特撮ドラマ『烈車戦隊トッキュウジャー』ではトッキュウ2号・トカッチ役として出演。俳優としての活動を経てミュージシャンへと転身。音楽活動の経験を重ねる中、「セカンドチャンスオーディション」に挑戦し、見事合格。グループ最年長。
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◆純烈の弟分「モナキ」
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。モデルプレスでは、4月8日「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でデビューを果たしたばかりの彼らにインタビューを実施し、5日連続でグループ＆ソロインタビューを配信。事前に読者「モナカマ」（※モナキのファンネーム）から募集した質問を聞いた。
◆じん＆ケンケン、お揃いの真相
＜じんくんとケンケンさんのスマホのキーホルダーはどんな経緯でお揃いになったんですか？／10代女性＞
じん：いただきものです！僕とケンケンが気に入って「可愛い〜！」と言ってつけています。たくさんいただいたので、実はみんなでお揃いです（笑）。
◆じん、こだわり詰まった美容ルーティン
＜朝起きた時やステージ前など、たくさんのルーティンをお持ちだそうですが、美容のために欠かさずにしていることはありますか？／30代女性＞
じん：最近はなかなかできていないので胸を張って言えないのですが…本来ならば、夜はちゃんと湯船にも浸かりたいです。ただ、長く入りすぎると顔の赤みが出るので、20〜30分を目安に本当は入りたいです。あとは、毎日朝晩パックをして、白湯もずっと飲んでいます！健康と美容はほぼイコールなので、冷たいものは飲まないようにしているんです。
朝から順番に行くと、朝はまず白湯を飲んで、トマトジュース、甘酒、プロテインを飲みます。そしてパックをしてお出かけします。帰ってきて、ちゃんとメイクを落として、湯船に浸かって、パックをして寝ます。
― 朝に飲むものがたくさん！
じん：どんどん増えていきました（笑）。白湯は、体温を上げるので代謝や免疫も上がるし、トマトジュースは、朝方空腹時にリコピンを摂ると血糖値の上昇を緩やかにしてくれるそうなので、食事の前に基本は摂るようにしています。美白にも繋がりますし、抗酸化作用で老化防止にも！甘酒は、飲む点滴と言われるようなものでして、僕は結構濃厚な甘酒にしているのですが、腸にもめちゃくちゃ効くみたいです。腸は第2の脳と言われるくらい、腸の状態でマインドやメンタルも変わってしまうようなので。
◆モナキ最年長・じん、メンバーとの距離感
＜じんくんへ質問です！モナキの中では最年長のじんくんですが僕がメンバーのお兄さんしているなぁ（笑）って時はありますか？また僕よりもお兄さんと思うメンバーが居たら教えてください／40代女性＞
じん：全くそこは考えたことがなくて…ごめんなさい（笑）。でもそれには明確な理由があります！過去の芸能活動でも、『テニスの王子様 2ndシーズン』だったらダブルスのペア役が小関裕太くんだったり、『烈車戦隊トッキュウジャー』でも志尊淳くんがいたり、歳が離れている俳優さんたちと同い年の役をやらないといけない場面はたくさんありましたが、そこで年齢を気にしてしまうとそれが画面にも出ちゃうと思うんです。年齢は気にしないし、気にさせないように自分も意識するということが染み付いているので、すぐに敬語はやめさせますし、呼び捨てが難しいのであれば「じんくん」と言ってもらったり、あだ名をつけてもらったりしています！
よく「ジェネレーションギャップありますか？」と聞かれますが、僕の方ではあえてそういうのは意識しないようにしてフラットに考えるようにしていました。僕が年上っぽいなと思うこともあまりないですね。
…ただ、1つ言うとしたら、ラウンド（歌唱中に客席へ降りて客席を回ること）をする時、ステージに戻ってきた時に1番ぜいぜいしているなと思うこともあるので、そういうところでもしかしたら…という生物学的なものは感じました（笑）。
― じんさんは人との距離を縮めるのが得意そうですね！
じん：そんなことないです。不器用なので、むしろ自分では不得意だと思っています…。恋愛でも駆け引きができないですし、正面から自分を「100」で出すしかできないので、自分をパッと見せて「嫌われるんだったらもうそれでいいや」という諦めがあるから、距離が縮まるのが早いと思われるのかもしれないです。
― メンバーの皆さんは全力でぶつかってきてくれたじんさんを受け入れたのですね！
じん：幸いにも。いい感じに反応していただいて、拒絶はされていないと思います（笑）。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆じんプロフィール
1987年2月26日生、東京都板橋区出身、AB型、180cm、メンバーカラーはオレンジ
3歳からエレクトーンを始め、小学生の頃より作曲に親しむ。音楽を通して表現する楽しさに惹かれ、芸能の世界へ。2011年、ミュージカル『テニスの王子様 2ndシーズン』の大石秀一郎役で注目を集める。その後も数々の舞台や映像作品で主演も務め、2014年特撮ドラマ『烈車戦隊トッキュウジャー』ではトッキュウ2号・トカッチ役として出演。俳優としての活動を経てミュージシャンへと転身。音楽活動の経験を重ねる中、「セカンドチャンスオーディション」に挑戦し、見事合格。グループ最年長。
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