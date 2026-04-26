【シュガーバニーズ】むにゅぐるみパティオ POP UP STOREが東京キャラクターストリートで開催中
東京駅一番街 東京キャラクターストリート にて『シュガーバニーズPOP UP STORE×むにゅぐるみパティオ』が、2026年4月24日（金）〜2026年5月7日（木）の期間で開催中だ。
＞＞＞POP UP STORE販売物やノベルティをチェック！（写真3点）
シュガーバニーズは、ふたごの世界「バニーズフィールド」に住む、天才パティシエの兄弟。ふたりが作るお菓子は、食べたらみんなが幸せになる、不思議なスイーツ。
そんなシュガーバニーズとむにゅぐるみパティオのPOP UP STOREが、東京駅一番街 東京キャラクターストリート G階段下ワゴン＆オンラインプラザにて開催される。
4月24日（金）より発売の商品ラインナップは、「むにゅぐるみマスコット」「ミニフェイスポーチ」「ミニミニマスコット」「ラブスイーツハンドタオル」「ラブスイーツ缶バッジ」「ラブスイーツアクリルキーホルダー」「ラブスイーツダイカットステッカー」「ラブスイーツポストカード 2枚セット」の8アイテム。このほか「なかよしマルチクリップセット」と「フェイスヘアゴムセット（バッジ付き」は入荷が確定次第、KThingS公式X にてお知らせされる。
そしてノベルティもご用意。サンリオ商品を税込3300円お買い上げ毎に、ランダムでホログラムビジュアルカードが1枚プレゼントされる。
ぜひ東京キャラクターストリートへ足を運んでみて。
＞＞＞POP UP STORE販売物やノベルティをチェック！（写真3点）
シュガーバニーズは、ふたごの世界「バニーズフィールド」に住む、天才パティシエの兄弟。ふたりが作るお菓子は、食べたらみんなが幸せになる、不思議なスイーツ。
そんなシュガーバニーズとむにゅぐるみパティオのPOP UP STOREが、東京駅一番街 東京キャラクターストリート G階段下ワゴン＆オンラインプラザにて開催される。
そしてノベルティもご用意。サンリオ商品を税込3300円お買い上げ毎に、ランダムでホログラムビジュアルカードが1枚プレゼントされる。
ぜひ東京キャラクターストリートへ足を運んでみて。
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