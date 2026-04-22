5月の連休にお出かけ予定の方必見！ 気温が上がると気になってくるのが、汗による髪のベタつき。そんなときは、外出先でも手軽にすっきりリセットできる「ふきとりシャンプーシート」がおすすめ。そう話すのは、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さん。女性の髪悩みに詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんとともに、50代読者をモデルに、シャンプーシートのおすすめポイントを紹介します。

種類たくさん！「ふきとりシャンプーシート」

八木ちゃん：GW（ゴールデンウイーク）が始まりますね。

【写真】手袋タイプのふきとりシート

さとゆみ：始まりますねえ。八木ちゃんはどこか行くの？

八木ちゃん：私はGWは出勤なのですが、この時期、外出の予定が多い方たちにぴったりのアイテムを見つけたんですよ。

さとゆみ：お！ なになに？

八木ちゃん：ゆみさん、このふき取りシャンプーシートって知ってます？

さとゆみ：知ってます！ 私もつい最近買ったばかり。海外旅行のときなど、飛行機の中で頭皮をキレイにしたいときなど、便利ですよね。

八木ちゃん：そうなんです。旅行中とか、フェスや野外での活動中など、水がなくても使えるシャンプーです。

さとゆみ：サイズも小さいからバッグに入れておくと、便利そう！

八木ちゃん：いろんなタイプがあるんです。髪だけではなく、全身使えるものもありますね。

汗にはもちろん、いろんな場面で使いやすい

さとゆみ：穴あきタイプ、いいですね。使いやすそう。

八木ちゃん：これは、メリットの商品です。頭皮の汚れをしっかりふき取ってほしいので、手で少しずつわけとって小分けにふいていくようにしましょう。

さとゆみ：防災用にもキープしておくとよさそうですね。

八木ちゃん：介護の場面でも使いやすいと思います。

シャンプーするように、手軽にすっきり！

さとゆみ：この、手袋タイプもおもしろい。

八木ちゃん：これ、ナイスアイデアですよね。シャンプーと同じように、頭皮を洗う感覚で使えます。

さとゆみ：汗をかく時期、外を歩き回る日などにぴったりですね！

八木ちゃん：ぜひ、1つ手に入れてみてください。