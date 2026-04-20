この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ついに常識が変わります。S&P500とNASDAQ100どちらが伸びるのか、その決定的な違いを解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザー・鳥海翔が、自身のYouTubeチャンネルにて「ついに常識が変わります。S&P500とNASDAQ100どちらが伸びるのか、その決定的な違いを解説します！」と題した動画を公開した。動画では、S&P500の厳格な採用基準によって見落とされがちな超巨大未上場企業3社の動向と、それらの成長を取り込むための最適な投資先として「NASDAQ100」の優位性を解説している。



鳥海氏はまず、世界中が注目する非上場企業として「SpaceX」「OpenAI」「Anthropic」の3社をピックアップ。ロケット打ち上げ市場を独占し、衛星通信「スターリンク」を展開するSpaceXや、爆発的な売上成長を誇るOpenAIなどは、上場すれば数千億ドルから数兆ドル規模の時価総額になると予測する。しかし、S&P500には「直近の四半期決算が黒字」や「上場から一定期間経過」といった厳しい条件があるため、これら赤字先行型の巨大スタートアップは上場後すぐには組み入れられないと指摘した。



また、これら3社の個別株投資については「世界中からめちゃくちゃ期待されている」ゆえに、すでに売上高に対して企業価値が異常に高く「超割高」であると警告。期待外れに終わった場合のリスクが大きく、個別株でベットするのは簡単ではないと語る。



そこで鳥海氏が提示したのが「NASDAQ100」への投資だ。NASDAQ100は赤字企業でも採用される要件に加え、2026年5月からは「Fast Entry」という新制度が導入される。これにより、上場後7日目の時価総額が上位40位以内であれば、わずか15営業日で指数に組み込まれるようになるという。



鳥海氏は「上場したばっかりの時に押さえられたら、もしかしたら高いリターンが得られるかもしれない」と語り、NASDAQ100であればSpaceXやOpenAIの成長を速やかに取り込める可能性を示唆した。インデックス投資の王道とされるS&P500だが、次世代のイノベーションの果実を逃さず享受するという視点では、NASDAQ100が有力な選択肢となりそうだ。