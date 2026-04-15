【mofusand】えびにゃんが『HIPPERS mofusand Shrimp Meow Series』になって登場！
人気のイラストレーターぢゅのが描く『mofusand』のデコレーションフィギュア『HIPPERS mofusand Shrimp Meow Series（ヒッパーズ mofusand デコラティブ ミニ フィギュア シュリンプ ミャオ シリーズ）』が、2026年4月24日（金）より発売される。
＞＞＞HIPPERS mofusand DECORATIVE MINI FIGURES Shrimp Meow Seriesをチェック！（写真9点）
もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅの。グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、小学館クリエイティブから書籍「サメにゃん」が2巻まで発売中。2026年1月7日（水）からは、アニメ『mofusand』がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中だ。
「HIPPERS」は日常のさまざまなアイテムに貼りつけて、かわいくデコレーションすることができるフィギュア。ふとした時に目に入る、愛らしいおしりが特徴的な後ろ姿も人気なポイントだ。パソコンやスマートフォン、フォトフレームなどさまざまな物に取り付け可能。会社やお出かけ先でも、いつでもどこでもお気に入りのキャラクターと一緒♪
そしてこのたび、2024年9月に発売し、大好評だった「HIPPERS mofusand」の第2弾が登場。サクサクな衣の形が特徴的なエビフライやぷりっとした甘えびなど、「えび」のコスチュームを身にまとった全7種類がラインナップ。前からはちょこんと顔をのぞかせる姿や、後ろからはぽてっとしたおしりと尻尾を楽しむことができる。ちょっぴりシュールでとっても可愛いにゃんこたちが、いつもの日常に、彩りを添えてくれそう。
箱を開けるまでどのフィギュアが出るか分からない、ブラインドボックス仕様。全7種類（6種類 + シークレット1種類）のラインナップ。1アソートボックス12個入りとなっている。
（C）mofusand
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もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅの。グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、小学館クリエイティブから書籍「サメにゃん」が2巻まで発売中。2026年1月7日（水）からは、アニメ『mofusand』がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中だ。
そしてこのたび、2024年9月に発売し、大好評だった「HIPPERS mofusand」の第2弾が登場。サクサクな衣の形が特徴的なエビフライやぷりっとした甘えびなど、「えび」のコスチュームを身にまとった全7種類がラインナップ。前からはちょこんと顔をのぞかせる姿や、後ろからはぽてっとしたおしりと尻尾を楽しむことができる。ちょっぴりシュールでとっても可愛いにゃんこたちが、いつもの日常に、彩りを添えてくれそう。
箱を開けるまでどのフィギュアが出るか分からない、ブラインドボックス仕様。全7種類（6種類 + シークレット1種類）のラインナップ。1アソートボックス12個入りとなっている。
（C）mofusand
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