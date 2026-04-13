【mojojojo】フェイスポーチやコンパクトミラーなどがモーリーファンタジー・PALOで展開！
ぬいぐるみ作家・尾崎歩美さんが手掛けるブランド『mojojojo』から「パステルカラーシリーズ」のプライズゲーム用景品5アイテムと、カプセルトイ用商品1アイテムが、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて４月17日（金）より順次展開される。
＞＞＞mojojojoのプライズやカプセルアイテムをチェック！（写真15点）
mojojojo（モジョジョジョ）は、ぬいぐるみ作家の尾崎歩美さんが手掛ける、シュールでぽってりとした表情が人気のぬいぐるみ・雑貨ブランド。2024年にカプセルトイ化され、累計100万個を突破するほどSNSで話題の「大人がハマる」癒し系キャラクターとして注目されている。
そんなSNSでも大人気の『mojojojo』から、やさしい色合いにときめくパステルカラーで、ふんわりかわいい特別デザインのプライズ・カプセルトイが登場。
プライズでは、「クリアポーチ」「ミニミニバニティポーチ」「フェイスポーチ」「コンパクトミラー」「リラックスパンツ」の5アイテム全19種類を、カプセルトイでは「アクリルチャーム付き巾着」全5種類が展開される。
また、モーリーファンタジー公式X・Instagram の指定ポストをリポスト、またはいいねをしていただいた方の中から抽選で各3名、計6名に「mojojojo フェイスポーチコンプリートセット」がプレゼントされる。
＞＞＞mojojojoのプライズやカプセルアイテムをチェック！（写真15点）
mojojojo（モジョジョジョ）は、ぬいぐるみ作家の尾崎歩美さんが手掛ける、シュールでぽってりとした表情が人気のぬいぐるみ・雑貨ブランド。2024年にカプセルトイ化され、累計100万個を突破するほどSNSで話題の「大人がハマる」癒し系キャラクターとして注目されている。
プライズでは、「クリアポーチ」「ミニミニバニティポーチ」「フェイスポーチ」「コンパクトミラー」「リラックスパンツ」の5アイテム全19種類を、カプセルトイでは「アクリルチャーム付き巾着」全5種類が展開される。
また、モーリーファンタジー公式X・Instagram の指定ポストをリポスト、またはいいねをしていただいた方の中から抽選で各3名、計6名に「mojojojo フェイスポーチコンプリートセット」がプレゼントされる。
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